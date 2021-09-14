/650151/سامي-سليم-تقرير-التنمية-البشرية-أثبت-أن-الدولة-المصرية-نجحت-فى تحقيق-طفرة-تنموية-شمولية-على-أرض-الواقع

أشاد النائب سامي سليم، عضو مجلس النواب، بإطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر 2021، التي عقدت اليوم ، بعد انقطاع دام لمدة 10 سنوات، وبحضور الرئيس السيسي،مؤكدا أن شهادة فريق البرنامج الإنمائي بالأمم المتحدة والخبراء المختصين، أثبت أن الدولة المصرية نجحت فى تحقيق تنمية بشرية شمولية على أرض الواقع في كافة المجالات.

التنمية البشريةمصر 2021

وأشار النائب سامي سليم، عضو مجلس النواب،فى تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج، إلى أنه بالرغم من الصعوبات والتحديات والتي من أبرزها محاربة الإرهاب وانتشار جائحة فيروس كورونا، توضح جهود القيادة السياسية والحكومة في بناء الإنسان المصري بناءً صحيحًا، يجعله قادرًا على صناعة حضارة جديدة تخدمه في كل زمان ومكان مثلما فعل أجداده.

جائحة كورونا

وتابع النائب سامي سليم، عضو مجلس النواب، أن التنمية البشرية التي تقوم بها الدولة المصرية لم تقتصر على المصريين فقط، انما تخطت إلى خارج حدود الدولة من خلال قوافل المساعدات والبعثات التثقيفية، وهو ما أشارت إليه ممثلة منظمة الصحة العالمية في مصر خلال الحلقة النقاشية حول تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر لعام 2021، لافتا إلى أن الدولة تمكنت من تحقيق التوازن الاستراتيجي والاستفادة المثلي من الموارد من أجل التعامل مع الجائحة.

وثمن النائب سامي سليم، عضو مجلس النواب، الجهود التنموية نفذتها الدولة على مدار السنوات الماضية،بعد تولي الرئيس السيسى رئاسة الجمهورية، والتى إرتكزت على تخطيط شامل ورؤية طَموحة واضحة للمستقبل باستراتيجية 2030 والاتجاه نحو بناء الانسان.