/650154/كيم-كارداشيان-تصدم-متابعيها-بإطلالتها-المرعبة-فما-علاقة-طليقها

أحدثت نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية كيم كارداشيان ضجة عارمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب أحدث إطلالتها التي وصفها البعض بالمرعبة في في حفل الـ Met Gala الذي أقيم ليلة أمس.

دوت الخليج يكشف السر وراء إطلالة كيم كاراشيان المرعبة خلال حفل ال Met Gala.

كيم كارداشيان تثير الجدل بأحدث إطلالتها

ظهرت كيم بإطلالة سوداء من رأسها حتى قدميها، كما أنها غطت وجهها بالكامل بقماشة سوداء ولم تظهر حتى عينيها، كما تضمنت الإطلالة العديد من القطع المعقدة، كذلك لم تنسَ كيم القفازات السوداء، واعتمدت تسريحة شعره تسمى «الديل حصان».

كيم كارداشيان تتعرض للهجوم بسبب إطلالتها السوداء

ومن ثم تعرضت كارداشيان للعديد من الانتقادات اللاذعة من قبل متابعيها، فوصفها البعض ب «الكائن المرعب المظلم والمخيف»، وشبها البعض الآخر ب «الوطواط».

سبب إطلالة كيم كارداشيان المرعبة

ووفق ما أوضحته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية ما ارتدته كارداشيان كان من تصميم غفاساليا، مضيفة أن مغني الراب طليقها كاني ويست كان السبب وراء اختيارها هذا النوع من الأزياء.

السيرة الذاتية لكيم كارداشيان

اسمها الحقيقي كيمبرلي كارداشيان ويست، ولدت في 21 أكتوبر 1980 في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، ممثلة وعارضة ومصممة أزياء أمريكية، عرف عنها ظهورها ضمن الأحداث الفنية والتلفزيونية الواقع، تعتبر من أشهر الشخصيات في العالم في الوقت الحالي.

باريس هيلتون هي من جلبت كيم إلى الصدارة وسلطت عليها الأضواء، وكانت تصطحبها في الحفلات، إلى أن جذبت كيم المصورين بسبب جمالها، وسبب شهرة كيم بسرعة الصاروخ هو شريطها الجنسي مع صديقها السابق راي جي.

و في قائمة ضمت أفضل 10 نجمات لـ «البلاي بوي» في 2007 جاءت في المركز الثالث بعد مارلين مونرو وباميلا أندرسون وتم ترشيحها لجائزة التوتة الذهبية «رازي» لأسوأ ممثلة مساعدة في فيلم «الفيلم الكارثي» في 2008.