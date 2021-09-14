«تفريغ كاميرات المراقبة»..كشف ملابسات العثور على جثة صاحب مخبز في السلام

/650161/تفريغ-كاميرات-المراقبةكشف-ملابسات-العثور-على-جثة-صاحب-مخبز-في السلام

يكثف رجال المباحث بالقاهرة، تحرياتهم لكشف غموض العثور على جثة صاحب مخبز مصابا بطلق نارى في السلام، وعلى الفور تم نقل الجثة إلى المستشفى، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل العثور على جثة صاحب مخبز مصابا بطلق نارى في السلام

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بوفاة شخص بطلق نارى بجوار مخبز بمنطقة إسبيكو فى السلام، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان البلاغ، وعثر على جثة صاحب مخبز مصابا بطلق نارى، وجارى تفريغ كاميرات المراقبة وبسؤال شهود العيان امام جهات التحقيق، للوقوف على غموض الواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة اتجاه الواقعة.

وفي سياق اخر لقيت سيدة مصرعها، نتيجة سقوطها من شرفة الشقة بالدور الرابع، بمنطقة الكشلة، بمدينة دسوق في كفر الشيخ،بعد اختلال توازنها.

وكان تلقى اللواء أشرف صلاح، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطارا من العقيد أحمد سكران، رئيس فرع البحث الجنائى بغرب كفر الشيخ، بورود إشارة من قسم شرطة دسوق، يفيد بمصرع سيدة عقب سقوطها من الدور الرابع بمنطقة الكشلة، بمدينة دسوق.

اختل توازنها

وعلى الفور انتقل عدد من القيادات الأمنية إلى موقع البلاغ، وأتضح مصرع « م . م . ع . ن. ت»، بعد سقوطها من الدور الرابع، وبسؤال والدها أمام جهات التحقيق أقر أنها كانت ممسكه بهاتف محمول الخاص بها فاختل توازنها فسقطت جثة هامدة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة حمل رقم 35530 لسنة 2021 إدارى قسم دسوق، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى دسوق العام، تحت تصرف النيابة العامة.