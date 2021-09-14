حسن الرداد يواسي إيمي سمير غانم : «لازم يصبرك عشق الجمهور لوالدك»

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حرص الفنان المصري حسن الرداد على مواساة ودعم زوجته إيمي سمير غانم بعد رحيل والديها، مشيرًا إلى أن حب الجمهور لوالدها الفنان الكبير سمير غانم وأعمال والدتها دلال عبد العزيز الخيرة سببًا كافي لتحملها ألم رحيلهما.

دوت الخليج يرصد موأساة الفنان حسن الرداد لزوجته النجمة إيمي سمير غانم بعد وفاة والديها.

حسن الرداد يوجه رسالة لإيمي سمير غانم

نشر الرداد عدة صورة تجمعه بزوجته إيمي سمير غانم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وعلق عليها موجهًا لها رسالة دعم قائلًا: "مافيش أصعب من فقدان أعز الناس لأى حد، و فقدان الأب و الأم مرة واحدة أصعب صدمة ممكن الواحد يتعرض لها فى حياته".

وتابع الرداد داعمًا زوجته في محنتها: "بس لازم يصبرك عشق الجمهور لوالدك النجم الكبير اللى عشقته ملايين الناس فى الوطن العربى كله، و والدتك الفاضلة اللى أعمالها فى الخير و مساعدتها لكل محتاج يشهد عليها كل الناس، إن شاء الله يا حبيبتى ربنا يصبرك و ترجع ضحكتك الحلوة تانى تنور الدنيا و ترجعى لشغلك و جمهورك الكبير المحترم يا احلى زوجة و أجمد كوميديانة فى مصر كلها".

ووجهت مؤخرًا الفنانة إيمي سمير غانم شقيقة الفنانة دنيا، رسالة مؤثرة لوالديها الراحلين الفنان القدير سمير غانم وزوجته الفنانة دلال عبد العزيز الذين تركوا حالة من الحزن والأسى في قلوب عدد كبير من الجمهور ونجوم الوسط الفني، ظهرت فيها بروح طفلة تائهة بدونهم.

إيمي سمير غانم تطلب الدعاء لوالديها الراحلين

نشرت إيمي سمير غانم صورة مرسومة لوالديها دلال عبد العزيز وسمير غانم وعلقت عليها بروح طفلة هائمة تشتاق لوالديها وتوهم نفسها بعودتهم، قائلة: “"يا اجمل و اطيب واخف دم اب و ام شافتهم عينيا، انتوا بالنسبه لي مسافرين تصوروا و راجعين لحد ما اشوفكوا تاني وافضل برده تحت رجليكوا، اللهم اجرني في مصيبتي و اخلفني خير منها، الله يرحمكم و يغفر لكم و يتقبل دعواتي انا و دنيا ليكوا، بحبكم للابد”.

وفاة دلال عبد العزيز

يذكر أن الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، رحلت عن عالمنا، بعد رحلة طويلة مع المرض عقب إصابتها بفيروس كورونا في شهر رمضان الماضي.

ورافق الجثمان لحظة خروجه من المستشفى الفنانتان دنيا وإيمي سمير غانم ابنتا الراحلة، واللتان حرصتا على إلقاء نظرة الوداع الأخيرة في سيارة الموتى مع والدتهما وتقبيلها.

وكان عدد من الفنانات المقربات من «دلال» حرصن على حضور غسلها وتكفينها، منهن شمس البارودي، وسهير البابلي، وميرفت أمين، والتي انهارت ودخلت في نوبة بكاء مريرة لعلاقتها الوثيقة بالفنانة الراحلة.

كما توافد عدد من الفنانين والعاملين في الوسط الفني لأداء صلاة الجنازة على الراحلة، منهم الفنانات إلهام شاهين، ونبيلة عبيد، وهنادي مهنا، بجانب الإعلامية هالة سرحان، والمنتج أحمد السبكي، والفنان أشرف عبدالباقي، والمغني الشعبي محمود الليثي.

رحيل سمير غانم بينما رحل الفنان سمير غانم، عن عمر ناهز 84 عاما. وذلك إثر معانته من خلل فى وظائف الكلى، وأدى لوعكة صحية.