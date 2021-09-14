حماة الوطن: مصر تعتز بكونها من أوائل الدول فى توثيق حالة التنمية البشرية

جدة - نرمين السيد - ثمن حزب حماة الوطن، إطلاق فاعليات تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية فى مصر للعام الحالى 2021، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، والذى يعكس ما تقوم به الدولة من جهود تنموية شاملة وعميقة تمتد لجميع نواحى الحياة فى مصر.





كما يتناول جميع قضايا التنمية وشواغلها، مؤكدا أن مصر حققت طفرة وإنجازات كبيرة فى مجالات الصحة والتعليم والإسكان خلال السنوات القليلة الماضية.

وأكد الحزب أن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى انتهجته القيادة السياسية خلال السنوات الماضية مكنها من أن تصبح من الدول القليلة التى استطاعت الحفاظ على نموها الاقتصادى خلال أزمة جائحة فيروس كورونا.

وأوضح الحزب أن مصر تعتز بكونها من أوائل الدول التى حرصت على توثيق حالة التنمية البشرية، حيث أصدرت 11 تقريرا منذ عام 1994 حتى عام 2010، ويمثل تقرير هذا العام الإصدار الثانى عشر.

ويشير الحزب إلى أن هذه الخطوة مهمة جدا؛ لتوضيح الإنجازات وتسليط الضوء على ما قامت به الدولة المصرية منذ يونيو 2013، إضافة إلى إبراز ثمار الإصلاح الاقتصادى الذى انتهجته الدولة المصرية، والذى ساعد بقوة على مواجهة أزمة فيروس كورونا الحالية، وكذا استعراض التحديات القائمة.