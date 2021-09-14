النشرة المرورية: كثافات بشوارع القاهرة.. والعرابى بديلًا عن جسر السويس

جدة - نرمين السيد - وأضاف فى مداخلة هاتفية ببرنامج "افصل واسمع" مع الإعلامى محمد نشأت المذاع على الراديو 9090، اليوم الثلاثاء، أن محافظة الإسكندرية شهدت بعض الكثافات المرورية بمحور فيكترا مانويل، ومنطقة كفر عبده، وميدان الوزارة، وانحسرت الأحجام على كورنيش البحر عند منطقة خالد بن الوليد، كما أن الأحجام انحسرت فى مدينة المنصورة بشارع، وفى الغربية ظهرت الأحجام بميدان الساعة والمتجه إلى شارع المحطة، وشهدت محافظة أسيوط ظهور بعض الكثافات بمحور 23 يوليو للمتجه إلى مناطق كوبرى الهلالى.

وتابع:"أن الطرق الدائرية المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة الكبرى، ظهرت بعض الأحجام أعلى مناطق الكنيسة والمنيب نتيجة أعمال التوسعة".

وأكد صابر أن الإدارة العامة برئاسة اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، وضعت خطة للتعامل مع الكثافات المرورية، ونشر الخدمات، لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذروة المسائية.

وأوضح أن الحركة المرورية فى محافظة الجيزة تعمل بشكلٍ مرضٍ عدا شارعى مراد والبحر الأعظم، وطالب بسلوك محور ربيع الجيزى، ونبه صابر أن اللواء محمد لبنه، مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، وجه بنشر الخدمات المرورية، بمحاور المحافظة لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال الفترة المسائية.

وفى القاهرة، ظهرت الكثافات بشكل عالٍ خصوصًا أعلى كوبرى أكتوبر و15 مايو.

ونصح صابربسلوك كوبرى الجامعة والساحل وعباس للمتجه إلى الجيزة، وطالب بالابتعاد عن شارع المطرية وسلوك ترعة الجبل، وظهرت بعض الكثافات أمام كورونيش النيل بمنطقة جاردت سيتى وطالب بسلوك محور النصر، وناشد صابر المواطنين باستخدام جميع المحاور الجديدة مثل كوبرى الحضارات فى منطقة الملك الصالح، ومحور الفريق إبراهيم العرابى بديلا عن جسر السويس.