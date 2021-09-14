اللجنة الوطنية لليونسكو تنفذ البنية التحتية للمركز القومى للتعلم الإلكترونى

وأشار التقرير الى أن هذا المشروع يهدف إلى تطوير البنية التحتية للمركز القومى للتعلم الإلكترونى بالمجلس الأعلى للجامعات، وتوفير خوادم حديثة للمركز لاستيعاب المقررات الإلكترونية المطلوبة، فضلا عن التدريب الافتراضى لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، وكذلك رفع كفاءتهم للعمل على تقديم المناهج الجامعية، وإدارة الفصول الافتراضية عن بعد، والعمل على نظام إدارة التعلم Learning Management System) LMS)، بالإضافة إلى إنتاج أعضاء هيئة التدريس الفيديوهات الرقمية وفقا للمعايير التربوية والفنية، وذلك فى إطار السعى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وإستراتيجية مصر 2030، والتصدى للتحديات التى أحدثتها جائحة كورونا.
وأوضح التقرير أن هذا المشروع يأتى فى ظل إطلاق وزارة التعليم العالى والبحث العلمى التعليم الهجين، والذى يعتمد على الدمج بين التعليم التقليدى والتعلم عن بعد لتحقيق أقصى استفادة من البنية التحتية للجامعات المصرية، مع استخدام تقنيات التعلم الإلكترونى، إضافة إلى إنتاج المقررات الإلكترونية، واستخدام المقررات الإلكترونية المتاحة على نظام إدارة التعلم بالمركز القومى للتعليم الإلكترونى.
وأضاف التقرير أنه تم عقد جميع الورش التدريبية لهذا المشروع افتراضيا على مدار أربعة أشهر بإجمالى عدد 26 ورشة، حيث تم تدريب (ألف وخمسة) عضو هيئة تدريس مقسمين على جميع الجامعات الحكومية المصرية.
وانتهىى المشروع إلى عدد من التوصيات من أهمها: الاهتمام بتنمية مهارات التواصل الإلكترونى بين أساتذة الجامعات والطلاب، وتطوير الكتاب الإلكترونى التفاعلى، وكذا العمل على تصميم العروض التقديمية المتطورة والتفاعلية، وإنتاج الفيديوهات الرقمية، وكذا الاهتمام بالإنفوجراف والرسوم المتحركة فى العملية التعليمية، واستخدام الفصول الافتراضية فى العملية التعليمية، والمداومة على الاتصال والتفاعل المستمر بين الجامعات والمنظمات الدولية والإقليمية المهتمة بمجالات التربية والتعليم، بالإضافة إلى عقد دورات تدريبية وتشجيعية للطلاب المتفوقين على مستوى الجامعات فى مختلف المجالات.
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