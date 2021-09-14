جدة - نرمين السيد - ومؤسسة آنا ليند الأورومتوسطية للحوار بين الثقافات، هى مؤسسة دولية عاملة بين حكومات الأورومتوسطى تضم هيئات المجتمع المدنى والمواطنين فى جميع أنحاء البحر الأبيض المتوسط بهدف بناء الثقة وتحسين التفاهم المتبادل، حيث تعمل على تعزيز الحوار وغاية التعرف على "الآخر".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الخارجية يلتقى رئيسة مؤسسة آنا ليند على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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