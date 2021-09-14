سامح شكرى يستقبل رئيسة مؤسسة "آنا ليندا" بمقر وزارة الخارجية

استقبل وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الثلاثاء، رئيسة مؤسسة آنا ليند الأميرة ريم علي في إطار دعم مصر للمؤسسة كجسر للتواصل الثقافي والحضاري عبر المتوسط. ونشر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ عبر حسابه الرسمي على "تويتر" صور تبرز استقبال وزير الخارجية سامح شكري لرئيسة مؤسسة آنا ليند الأميرة ريم علي في إطار دعم مصر للمؤسسة كجسر للتواصل الثقافي والحضاري عبر المتوسط في مقر وزارة الخارجية في ماسبيرو. وزير الخارجية يستقبل الأميرة ريم على

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