/650166/إنذار-بسحب-الشقق-السكنية-بمدينة-قنا-الجديدة-لهذا-السبب-صورة

أرسل مأمورى الضبط القضائي بجهاز مدينة قنا الجديدة عدة انذرات الى بعض الشقق السكنية بمدينة قنا الجديدة لمراجعة المأمورية بمقر جهاز قنا الجديدة بسبب مخالفة بعض السكان للمواد المنصوصة عليها في التعاقد، ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

سبب إرسال الإنذارات

ووضحت مأمورية الضبط سبب إرسالها الإنذار بأنه تم زيارة الوحدة السكنية لأكثر من مرة وتبين عدم شغلها على نحو دائم ومنتظم الأمر الذي يوضخ مخالفة المادة الرابعة من قانون ودعم التمويل العقاري.

مخالفة قانون الوحدة السكنية

واوضحت مأمورية الضبط القضائي بمديرية الإسكان بمحافظة قنا أن ذلك يعد مخالفا للمادة الرابعه من قانون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018 وفى ذات السياق طالبت مأمورية الضبط القضائي من أصحاب الشقق الذين لا يقيمون بنحو دائم بشققهم السكنية او بشكل غير منتظم بالتوجه لمأمورى الضبط القضائي جهاز مدينة قنا الجديدة فى فترة اقصاها اسبوعين وإلا سيتم تطبيق الإجراءات القانونية اللازمة.

استياء اصحاب الشقق من ذلك الإنذار

ذلك الامر أدى إلى استياء اصحاب الشقق الغير منتظمة أو غير شاغرة وإنه لا يجوز تطبيق ذلك إلى فى حالة تأجير او بيع الوحدة السكنية.

في سياق أخر وعلى جانب أخر.. أعتمدت اللجنة المكونة من دكتور/ إيناس نزيه زكي مساعد مدير اداره الصيدله، ودكتور/ جورج كمال نائب مدير اداره الصيدله،ودكتور/ مروه مصطفى علي مدير التموين الدوائي، ودكتور/محمد نصر فندي مدير التفتيش الصيدلي.

أسماء الأطباء الصيادلة المقبولين فى مسابقه مخازن إدراة الصيدلة بقنا

ويرصد دوت الخليج أسماء المقبولين في مسابقة مخازن إدراة الصيدلة بقنا

ووقع الاختيار على الصيادله الحاصلون على أعلى الدرجات خلال الإختبارات التي جرت بين العديد من الصيادلة المتقدمين للإلتحاق بتلك المنصب وهم كالتالي : - دكتورة نجلاء صلاح أبو الوفا - دكتورة كاترين نشأت - دكتورة اميمه سلامة يأتي هذا في إطار حرص وزارة الصحة على حل المشاكل الخاصة بالصيادلة في كافة المحافظات على رأسها محافظات الوجة القبلي والصعيد.