/650169/عدم-دخول-المحصلين-للمنازل-تعرف-على-طريقة-تسديد-فوايتر-الغاز-بنفسك

في إطار تقديمه الخدمات اليومية التي تهم العديد من المواطنين، يقوم موقع دوت الخليج بنشر طريقة التسجيل والتسديد لفواتير عدادات الغاز الطبيعي بدون محصل.

دوت الخليج

حيث تفتح وزارة البترول والثروة المعدنية خلال 15 يوما من الشهر الجاري، كيفية السداد وتسجيل قراءات للمواطنين أصحاب عدادات الغاز الجديدة شركة بترول بلاعيم، وشركات الغاز في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية، لتسجيل قراءة العداد.>

وقالت وزارة البترول في تقرير لها" أنها فتحت تسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي دون محصل، وعبر الدفع الالكتروني والانترنت. وأضافت الوزارة، بأن عملية تحصيل فواتير الغاز الطبيعي، وتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلية، ستتم في ظل الاجراءات المتبعة، بعدم دخول المحصلين المنازل لحين انتهاء أزمة كورونا.

طريقة تسديد فوايتر الغاز بنفسك

وقالت شركة بتروتريد، إن طرق السداد لفواتير الغاز، وتسجيل القراءات يجب أن تتم في النصف الأول من كل شهر حتى يوم 15 من الشهر الجاري.

طرق تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلية وتسديد فواتير الغاز الطبيعي:

1- يمكن التسجيل والسداد عبر الموقع الإلكتروني للشركة www.petrotrade.com.eg، ويمكن من خلاله تسجيل القراءة والدفع من خلال بوابة بنك مصر بأي كارت خصم أو ائتمان (فيزا، ماستر كارد، ميزة).

2- السداد عن طريق تطبيق الموبايل والرابط موجود على الموقع الإلكتروني أيضاً.

3- إبلاغ القراءة لمحصل الشركة لتسجيلها فورياً على ماكينة الـPOS أثناء تحصيل الفاتورة.

4- - التسديد عن طريق محفظة فون كاش البنك الأهلي ومحفظة بنك مصر.

5- التسديد من خلال تطبيق موبايل ماي فوري

6- التسديد عن طريق موبايل جوميا

7- التسديد من خلال مكاتب البريد المصري

8- التسديد من خلال كافة منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة عبر الجمهورية (فوري، مصاري، أمان، بي، خدماتي، ضامن)

9- التسديد عن طريق رقم التليفون الأرضي لكل فرع وكلائها متاحة على الموقع الإلكتروني للشركة.

10- التسديد من خلال الرقم المختصر 1122 من أي موبايل.

واضاف التقرير، أن الشركة المحصلة لفاتورة الغاز تؤكد إنه يمكن من خلال أي فرع من فروعها تسجيل القراءات ودفع قيمة أي فواتير لأي وحدة على مستوى الجمهورية.