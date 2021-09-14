ترمب: من المؤكد أن واشنطن نقلت إرهابيين جوًا من أفغانستان

/650167/ترمب-من-المؤكد-أن-واشنطن-نقلت-إرهابيين-جوا-من-أفغانستان

أشار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، إلى أن واشنطن نقلت إرهابيين جواً «بشكل مؤكد» من أفغانستان كجزء من جهود الإجلاء الأمريكية من كابول الشهر الماضي؛ مما أثار تساؤلات حول عملية الفحص والتدقيق الخاصة بإدارة الرئيس الحالي جو بايدن.

ترمب يصف الرئيس السابق

ووصف الرئيس السابق، جهود إدارة بايدن لإعادة توطين الحلفاء الأفغان بأنها «لا تصدق، وقال ترمب «لم تكن هناك حرب قط – في حال الربح أو الخسارة أو التعادل - تجلب بعدها الجميع إلى بلدك... هناك الكثير من الناس، وبتكلفة هائلة بالفعل - إننا نتحدث عن مليارات الدولارات.

بايدن يسحب جميع قواته

وقامت إدارة بايدن، الشهر الماضي بسحب جميع قواتها العسكرية من أفغانستان، وبنقل أكثر من 124 ألف فرد جواً من مطار حامد كرزاي الدولي في كابول، وقال مسئولو إدارة بايدن، إن ذلك يشمل ما يقرب من 6 آلاف مواطن أمريكي.ومنذ الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، قالت إدارة بايدن، إن مهمتها قد تحولت من عسكرية إلى مهمة «دبلوماسية»، وإنها ملتزمة بمواصلة إجلاء الأمريكيين الذين تركوا وراءهم، وكذلك الحلفاء الأفغان، وبعضهم يحمل تأشيرات الهجرة الخاصة، وهم الذين ساعدوا الجيش الأمريكي طوال الحرب.

لكن ترمب حذر من أن الأفراد الذين تعيد إدارة بايدن توطينهم في الولايات المتحدة قد يشكلون خطراً على الأمن القومي.

وقال «لم يكن هناك تدقيق بالأشخاص الذين يعيدون توطينهم... وهؤلاء الأشخاص يعتبرون عدوانيين لأنهم تمكنوا من الوصول والصعود على متن الطائرات».وتساءل ترمب «ماذا يعني ذلك؟ هل هذا يعني أن لديك إرهابيين بينهم؟»، ليجيب نفسه قائلاً «طبعاً هناك!».وخلال هذه المرحلة، حددت وزارة الأمن الداخلي 44 شخصاً أفغانياً تم إجلاؤهم على أنهم يشكلون تهديداً محتملاً للأمن القومي للولايات المتحدة.

مسئولون أمنيون كبار

وفي الأسبوع الماضي أيضاً، قال مسئولون أمريكيون كبار، إن كامب بوندستيل، وهي قاعدة عسكرية أمريكية في كوسوفو، ستئوي مؤقتاً لاجئين أفغاناً لم يجتازوا الجولة الأولى من التدقيق.

دوت الخليجوقال هؤلاء المسئولون، إن العديد من اللاجئين قد تم إرسالهم بالفعل إلى تلك القاعدة، لكنهم أشاروا إلى أنه من غير الواضح ما هي الخطوات التالية بالنسبة لأولئك الذين لم يتجاوزا الفحص الأمني الأولي - بما في ذلك ما إذا كانوا سيعادون إلى أفغانستان التي تسيطر عليها حركة طالبان الآن أم لا؟.