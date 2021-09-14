/650170/طارق-الخولي-تقرير-التنمية البشرية-شهادة-تقدير-للدولة المصرية

أشاد النائب طارق الخولي ،عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،بإصدار تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية فى مصر 2021،بعد انقطاع دام لمدة 10 سنوات،مؤكدا أن التقرير يأتي كشهادة تقدير للدولة المصرية، لافتا إلى ما حققته الدولة من نجاحات على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية بعد تغلبها على ما واجهها من تحديات فى الفترة الماضية.

التنمية البشرية فى مصر 2021

وأوضح النائب طارق الخولي ،عضو مجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،فى تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج، أن تقرير الأمم المتحدة بشأن التنمية البشرية فى مصر،عبر عن مدي ما استطاعت الدولة المصرية تحقيقة في فترة زمنية وجيزة من تنميه علي كافة الاصعده والمستويات، مشيرا إلى ما تم من انجازه منمشروعات تنموية وخدمية من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة .

و أشار النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب، إلى أن إهداء الرئيس السيسي التقرير للشعب المصري العظيم، جاء نتيجة لتحمله لموجة الإصلاح الاقتصادي التي اتبعتها الدولة لإحداث طفرة تنموية فى كل القطاعات،مما ساهم فى وجود نقلة نوعية فى الخدمات الصحية والتعليمية والاقتصادية والاجتماعية المقدمة للمواطن.

ووجه النائب طارق الخولي، خالص التحية والتقدير للشعب المصري الذي استطاع بتحمله وبتضحياته ان يخرج في مثل هذا اليوم تقرير يعد شهادة تقدير للمصريين جميعا،مضيفا” ان تقرير الامم المتحدة للتنمية البشرية يأتي تكريما ًللسنوات الصعبة، التي مرت علينا ولكن كُللت في النهايه بنجاح وهذا بشهادة من المنظمة الدوليةومن المتخصصين المحايدين اللذين وضعو التقرير وينتمون للمنظمة.