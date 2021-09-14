/650157/سناء-السعيد-تقرير-الأمم-المتحدة-دليل-على-استقرار-الأوضاع-في-مصر-وتحقيق-خطوات-جادة-نحو-التنمية

قالت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن إطلاق تقرير التنمية البشرية ٢٠٢١ "مصر المسيرة والمسار" يُعد بالفعل شهادة دولية بمدى تحقيق تقدم في التنمية بتقارير الأمم المتحدة والجهات الشريكه في التنمية.

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وأضافت "السعيد" في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن مصر أثبتت في السنوات الاخيرة تقدم رغم التحديات الكبيرة الموجودة داخليًا، ومحاربة الإرهاب والتطرف ، إلا أننا استطعنا تحقيق نقله كبيرة في ملف التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي وتحقيق حماية حقيقيه للأسر الأولى بالرعايا ومحاربة الفقر.

تقرير الأمم المتحدة دليل على استقرار الأوضاع في مصر

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى المبادرات الرئاسية ١٠٠ مليون صحه ومبادرة حياه كريمة ومشروع تكافل وكرامه، لافتة إلى أنه في ظل وجود جائحة كورونا إلا أن الدولة المصرية حققت تقدم كبير في ملفات كبيرة.

وأوضحت "السعيد أن هذا التقرير هو أول تقرير منذ عشر سنوات من الأمم المتحدة ، مؤكدة ان هذا يدل علي استقرار الأوضاع في مصر وتحقيق خطوات جادة نحو التنمية.

وكانت قد انطلقت ، صباح اليوم الثلاثاء، فاعلية إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعام الحالي ٢٠٢١ بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويعكس تقرير التنمية البشرية، ما تقوم به الدولة من جهود تنموية شاملة وعميقة تمتد لجميع نواحي الحياة في مصر.

كما يتناول بالشرح البيانات الدقيقة والمفصلة لتلك الجهود والإنجازات خلال السنوات الماضية الأمر الذي يدعم قدرات الرصد والتحليل ودقة المؤشرات التي تصدر عن المؤسسات المتخصصة العالمية فيما يتعلق بعملية التنمية في مصر.