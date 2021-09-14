/650172/ندى-ثابت-الاستراتيجية-الوطنية-لحقوق-الإنسان-متكاملة-وخطوة-إيجابية

قالت النائبة ندى ثابت، عضو مجلس النواب، إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، متكاملة إلى حد بعيد ومضمونها يسعى إلى تعظيم مكانة الإنسان والارتقاء بقيمة الفرد.

ندى ثابت: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان خطوة إيجابية فى طريق تأسيس الجمهورية الجديدة

كما أكدت النائبة ندى ثابت، عضو مجلس النواب، على الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس السيسي تُعد خطوة إيجابية فى طريق تأسيس الجمهورية الجديدة.

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وأشارت النائبة ندى ثابت، عضو مجلس النواب، إلى أن القيادة السياسية والدولة المصرية عازمة على الاهتمام بحقوق الانسان فى جميع المجالات، إضافة إلى حرية العقيده وكذا حرية انشاء الاحزاب السياسية والمشاركة المجتمعية ومنظمات المجتمع المدنى.

ندى ثابت: الرئيس السيسي يولى اهتمام غير مسبوق بالإنسان المصري

وأضافت النائبة ندى ثابت حديثها قائلة:" الرئيس السيسي يولي اهتمام غير مسبوق بالانسان المصرى خاصه الفئات الأولى بالرعايه كالطفل، والمرأة، وكبار السن وذوى الهمم.

وتابعت عضو مجلس النواب، ندى ثابت:” مصر من أوائل الدول التى شاركت فى الميثاق الأول لحقوق الإنسان، وهى الآن تستكمل مسيرة التنمية وضمان كافة الحقوق السياسية والاجتماعية لأفراد شعبها.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد شهد إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الانسان في الدولة وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مباديء تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر ٢٠٣٠.