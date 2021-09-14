بفستان أحمر وملامح فرعونية.. أروى جودة تخطف أنظار متابعيها «صور»

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دوت الخليج يستعرض أحدث إطلالات الفنانة أروى جودة لصالح إحدى المجلات الفنية.

أروى جودة تتألق في أحدث ظهور

تألقت جودة بإطلالتها المميزة، التي غلب عليها الطابع فرعوني، حيث خطفت أنظار متابعيها بفستانها الأحمر الناري وملامحها الفرعونية الجذابة.

شاركت أروى متابعيها عدة صورة من أحدث جلسة تصوير عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، ظهرت فيهم بفستان باللون الأحمر والذي أبرز قوامها الممشوق، وزينته بحلق ضخم، ومانكير باللون الفضي.

واعتمدت أروى تسريحة شعر الديل حصان بشكل قصير وتركته مجعد من الخلف، أما الميكاب فجاء جرئ بألوان ترابية، حيث رسمت أيلاينر أسود بشكل حاد، وأنهت إطلالتها بهيلز باللون الأسود.

أروى جودة تتألق في دراما رمضان 2021

وعلى الصعيد الآخر، شاركت الفنانة أروى جودة في السباق الرمضاني المنصرم بمسلسل «حرب أهلية» بطولة يسرا، باسل الخياط، أروى جودة، جميلة عوض، سينتيا خليفة، رشدى الشامى، مروى الأزلي، تأليف أحمد عادل، حوار منة القيعي، وإخراج سامح عبد العزيز.

وتدور أحداث المسلسل فى إطار من الإثارة بين زوجتين لشخص واحد، إلى جانب الصراع بين أبطال العمل وفي مقدمتهم الفنانة يسرا التي تجسد دور "مريم" إحدى أنجح طبيبات التجميل فى مصر، وتكتشف أنها قد تخسر كل شىء فى لحظة ضعف، ولديها ابنة تدخلها فى صراعات، كما تواجه العديد من الخلافات مع زوجها وتتوالى الأحداث فى إطار درامى مشوق.