/650176/خاص-انتقال-حارس-مرمى-الزمالك-لنادي-فاركو-على-سبيل-الإعارة

نهى مسؤولو نادي الزمالك إجراءات إعارة محمد صبحي حارس مرمى الفريق لنادي فاركو الصاعد حديثا للدوري الممتاز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية مقابل خمسة ملايين جنيها يحصل عليها النادي الأبيض بخلاف ما سيحصل عليه اللاعب.

وعلم دوت الخليجأن محمد صبحي وقع على عقود الانتقال لفاركو اليوم بعد موافقة إدارة الزمالك على إعارته . انتقال حارس مرمى الزمالك لنادي فاركو على سبيل الإعارة وسيتواجد في حراسة مرمى الزمالك الموسم المقبل كل من محمد أبو جبل ومحمد عواد بعد رحيل جنش على سبيل الإعارة لفيوتشر وإعارة صبحي لفاركو. وسيقوم الجهاز الفني للفريق الأبيض بتصعيد أحد الحراس الناشئين للتواجد كحارس ثالث في الفترة الحالية .

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