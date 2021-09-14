/650177/أحمد-أبو-هشيمة-يثمن-قرار-إدراج-46-قرية-لإعادة-إعمارها-في-مركز-نصر-النوبة-بأسوان

أشاد النائب أحمد أبو هشيمة، عضومجلس الشيوخ، في عام 2016، بقرار إدراج 46 قرية لإعادة إعمارها في مركز نصر النوبةبأسوان، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة،مثمنا قرار لمساهمته فى رفع مستوى المعيشة في القرى الأكثر احتياجا في مصر.

دوت الخليج يرصد تعليق أحمد أبو هشيمة على أدراج 46 قرية ضمن حياة كريمة بأسوان

مبادرة حياة كريمة

وأشار النائب أحمد أبو هشيمة، وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، إلى إعادة إعمار قرية توشكى بمركز نصر النوبة فى عام 2016، بمساهمة جمعية الأورمان للأعمال الخيرية.

هذا وتشهد أروقة مجلس النواب،برئاسة المستشار الدكتور حنفى جابالى، استعدادات على قدم وساق لاستقال رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي والوفد المرافق له غدا الأربعاء، بعد أن يصل للقاهرة اليوم الثلاثاء فى زيارة رسمية تلبية لدعوة المستشار الدكتور حنفى جبالى.

ومن المنتظر أن يتضمن اللقاء دعم العلاقات المصرية العراقية فى ضوء التطورات بالمنطقة، فيما يشارك باللقاء أيضا عدد من رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب ات الصلة،حيث يعد هذا اللقاء الثانى للمستشار الدكتور حنفى جبالى الذى يلتقى فيه رؤساء برلمانات بأرقوة مجلس النواب المصرى،من انطلاق الفصل التشريعى الثانى، حيث سبق له وأن استقبل رئيس برلمان زيمبابوي جاكوب موديندا والوفد المرافق له.