سفارة الصين: شاهدنا بأعيننا إنجازات الحكومة المصرية فى تطوير حقوق الإنسان

جدة - نرمين السيد - أكد القائم بأعمال سفارة الصين بالقاهرة وزير مفوض شياو جون تشنج، أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان إحدى الجهود والتجارب الرئيسية التى قامت بها مصرمن أجل استكشاف طريق التنمية المستقلة.





وأضاف "شياو جون تشنج"، فى تصريحات خاصة لمبتدا، أن هذه الاستراتيجية رائعة بكل معنى الكلمة، لافتًا إلى أنه أثناء تواجده فى مصر، شاهد هو وزملائه بأعينهم الجهود والإنجازات البارزة التى حققتها الحكومة المصرية فى مجال تطوير حقوق الإنسان تحت قيادة الرئيس السيسى.

وأوضح أن هذه الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تمثل نقطة انطلاق جديدة لبناء حقوق الإنسان فى مصر، مشيرا إلى أنه يسجل تقديره العالى ويتقدم بالتهانى لذلك.

وقال إنه قبل يومين فقط من إطلاق مصر لاستراتيجيتها الوطنية لحقوق الإنسان، أصدرت الصين خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان (2021-2025)، والتى تحدد أهداف الصين المرحلية ومهامها لاحترام حقوق الإنسان وحمايتها وتعزيزها فى الفترة ما بين عامى 2021 و2025.

وأعرب عن سعادته لرؤية التقارب بين الصين ومصر فى فهمهما لتنوع وشمولية حقوق الإنسان، والتقارب فى مفهومهما حول ضمان حق المشاركة والتنمية المتساوية لجميع أفراد المجتمع، فضلا عن التقارب فى سعيهما وراء خلق ظروف اقتصادية واجتماعية وثقافية أكثر ملاءمة للتنمية الشاملة للإنسان.

واختتم تصريحاته قائلا : "نحن على الاستعداد للعمل مع الجانب المصرى يدًا بيد لاستكشاف طريق بناء وتطوير حقوق الإنسان الذى يتناسب مع خصائص الدول النامية".