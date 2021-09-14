الأنبا بيتر يضع حجر أساس كنيسة جديدة فى فيرجينيا

جدة - نرمين السيد - صلى الأنبا بيتر، أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية فى إيبارشية نورث وساوث كارولينا وكنتاكى بأمريكا، والنائب الباباوى لكنائس فيرجينيا قداس بكنيسة القديس تيموثاوس الرسول والبابا أثناسيوس الرسولى بمدينة ارلينجتون ولاية فيرچينيا.





جاء ذلك بمشاركة القس انطونى مسبحة والقس إبراهام فام والقس تيموثى فام كهنة الكنيسة. وأثناء القداس قام بسيامة 12 شماسا قارئا و8 شمامسة مرتلين. وبعد القداس قام بتبريك ووضع حجر الأساس للأرض المخصصة بالمبنى الجديد للكنيسة.

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