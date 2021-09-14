بعد توقف 5 سنوات.. مطار شرم الشيخ يستقبل رحلة مباشرة من جنيف

استقبل مطار شرم الشيخ الدولي ، اليوم رحلة مباشرة من جنيف بعد توقف 5 سنوات، حيث وصلت رحلة الخطوط الجوية السويسرية إلى منتجع البحر الأحمر قادمة من جنيف وعلى متنها 62 راكبا.
وأشارت السفارة السويسرية علي حسابها الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعى، إلى أنه سيتم تشغيل رحلة جنيف - شرم الشيخ مرة واحدة فى الأسبوع كل يوم سبت.
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