أول صور من المؤتمر الصحفي لتقديم المدير الفني إيهاب جلال لبيراميدز

يقوم المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز، بتقديم المدير الفني الجديد لفريق الكرة الأول، إيهاب جلال وجهازه المعاون في مؤتمر صحفي غدا الثلاثاء. على أن يقام المؤتمر في الخامسة من مساء اليوم بقاعة مؤتمرات استاد الدفاع الجوي.

ويتحدث المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي خلال المؤتمر الصحفي عن المدير الفني الجديد ورؤية النادي وتطلعاته وخططه في ظل وجود جلال على رأس القيادة الفنية للنادي خلال الفترة القادمة، والحديث عن تفاصيل التعاقد مع المدرب.

وسيتحدث إيهاب جلال عن رؤيته لمستقبل نادي بيراميدز وتحضيراته للموسم الجديد الذي يرتبط فيه فريق الكرة ببطولات هامة في كأس مصر والدوري وكأس الكونفدرالية الأفريقية، بجانب التعريف بجهازه المعاون في مهمته مع النادي. وسيكون على رأس الحاضرين للمؤتمر الصحفي، المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز، وهاني سعيد المدير الرياضي، وعمرو بسيوني نائب المدير الرياضي ومدير التعاقدات.

وفي عام 2017 رحل إيهاب جلال عن فريق المقاصة ليتولي القيادة الفنية لفريق انبي لمدة شهرين ونصف، حيث خاض مع الفريق البترولي 17 مباراة في الدوري المصري الممتاز وكأس مصر، وحقق الفوز في 7 مباريات وتعادل في 4 وخسر في مباراتين.