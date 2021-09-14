/650179/هاني-سعيد--تعاملت-مع-إيهاب-جلال-ثلاث-سنوات-هو-أفضل-مدير-فني-في-مصر

أقام نادي بيراميدز مؤتمراً صحفيا منذ لحظات للإعلان عن تعاقدة مع المدير الفني إيهاب جلال لقيادة الفريق السماوي في الموسم المقبل.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل: وتحدث ممدوح عيد المدير التنفيذي قائلا أتوجه بالشكر لتاكيس جونياس علي فترته مع الفريق وأضاف تعاقدنا مع إيهاب جلال بسبب تقديمه لمستويات مميزه طوال الفتره الماضية”. بينما تحدث هاني سعيد المدير الرياضي بالنادي وبدأ بتوجيه الشكر لجونياس المدرب السابق للفريق وتمني له التوفيق وأضاف تعاملت مع ايهاب جلال ثلاث سنوات وهو افضل مدير فني في مصر ونتمي أن نكون اتخذنا الخطوه الصحيحه بالتعاقد معه”. قبل بداية تجربته مع نادي بيراميدز خاض المدير الفني العديد من التجارب الفنيه الناجحه حيث بدأ رحلته التدريبيه مع نادي مصر للمقاصه عام2014 وحتي عام 2017 وحقق نجاحات كبيرة مع الفريق الفيومي حيث تأهل مصر المقاصه تحت قيادته لأول مره الي بطوله دوري ابطال افريقيا بعدما احتل المركز الثاني في بطولة الدوري المصري الممتاز. وفي عام 2017 رحل إيهاب جلال عن فريق المقاصة ليتولي القيادة الفنية لفريق انبي لمدة شهرين ونصف، حيث خاض مع الفريق البترولي 17 مباراة في الدوري المصري الممتاز وكأس مصر، وحقق الفوز في 7 مباريات وتعادل في 4 وخسر في مباراتين. تجربة إيهاب جلال مع الزمالك ثم رحل جلال عن نادي انبي من اجل تولي القيادة الفنية لنادي الزمالك عام 2018 ولكن لم تستمر رحلته التدريبيه طويلا مع الزمالك حيث قاد الفريق الأبيض، في 17 مباراة فقط ، فاز في 9 مواجهات وتعادل في مباراتين وخسر في 6 مباريات. ثم خاض إيهاب جلال تجربه تدريبيه خارجيه مع نادي اهلي طرابلس الليبي ولكن لم تستمر طويلاً وعاد الي قيادة النادي المصري البورسعيدي في 50 مباره فاز في 23 وتعادل في 15 وخسر 12 مباراة. وفي اخر رحله تدريبية كانت مع النادي الإسماعيلي نجح من خلالها في إنقاذ فريق الإسماعيلي من منطقة الهبوط، وضمان استمراه في بطولة الدوري الممتاز، بعدما قاد الدراويش في 19 مباراة محققا 9 انتصارات وتعادل 3 مرات وخسر 7 مواجهات.

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