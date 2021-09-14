/650180/عصمت-زايد-الاستراتيجية-الوطنية-لحقوق-الإنسان-وثيقة-مهمة-لبناء-الإنسان

أشاد النائب عصمت زايد، عضو مجلس النواب، باطلاق الدولة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدًا على أنها تعد خطوة إيجابية فى سياق ضمان كافة الحقوق السياسية والاجتماعية للمواطنين.

عصمت زايد: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تعكس اهتمام القيادة السياسية بالمواطن البسيط

وقال النائب عصمت زايد، عضو مجلس النواب:" الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تأتى فى ظل اهتمام القيادة السياسية بالمواطن البسيط التى تحرص على توفير كافة سبل الرعاية والاهتمام به".

دوت الخليج

وتابع عضو مجلس النواب، عصمت زايد، حديثه قائلًا:" الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تأتى فى إطار التكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ لمبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة، وتعظيم حقوق المواطنة وتعزيز رؤية بناء الإنسان.

كما أكد عضو مجلس النواب، عصمت زايد، أنها تعكس مدى احترام الدولة المصرية للدستور، وهذا هو منهج الدول المتقدمة والتى تحترم كيان المواطن، بالاضافة الى ذلك تساعد هذه الاستراتيجية فى تحقيق التنمية الشاملة رؤية مصر ٢٠٣٠.

عصمت زايد: الاستراتيجية وثيقة مهمة لبناء الإنسان

وتابعت النائب عصمت زايد، حديثه قائلًا:" هذه الاستراتيجية تعتبر وثيقة مهمة لبناء الانسان المصرى ولكنها تتطلب الجهد والمال والجدية والاخلاص من خلال تدريب القيادات فى كل مجال وفى كل مؤسسة".

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد شهد فعاليات انطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك بحضور عدد كبير من رجال الدولة وسياسيين وحقوقيين.