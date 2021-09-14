/650181/أي-حد-أوكا-يطرح-أحدث-أغانيه-من-ألبوم-محمد-صلاح

طرح مطرب المهرجانات أوكا أغنية جديدة تحمل اسم «أي حد» من ألبومه الجديد «محمد صلاح» عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

دوت الخليج يرصد تفاصيل أغنية «أي حد» لمطرب المهرجانات أوكا بعد طرحها.

مهرجان «أي حد»

المهرجان من كلمات أسو المجنون، ومزيكا عمرو حاحا، وهى ثالث أغانى ألبومه الجديد «محمد صلاح»، الذى قرر أوكا طرح أغانيه بشكل متواصل على مدار الأيام المقبلة.

وطرح أوكا من قبل مهرجانين هما «معايا السكة» و«التت»، من ألبومه «محمد صلاح»، والذى ويضم 10 أغنيات كتب أوكا كلماتها ووضع ألحانها وتوزيعها بالكامل.

مي كساب تكشف سبب تسمية ألبوم أوكا ب «محمد صلاح»

وسبق وأن كشفت مي كساب عن سر الاسم الذى أطلقه زوجها أوكا على الألبوم بعنوان «محمد صلاح» ، وذلك من خلال حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، اذ كتبت: "بصراحة شديدة جدًا جدًا ومش عشان جوزى أنا بقول الحق، أوكا شاطر مخلص حقيقى موهوب مختلف، هتسمعوا ألبوم جديد متعوب عليه جدا فى كل حاجة، بإذن الله تتبسطوا قريبًا جدا ألبوم محمد صلاح 2021".

وتابعت: "ملحوظة اسمه الحقيقي محمد صلاح والأغنيه دي بيحكي فيها حكايته مع المزيكا".

أوكا يطرح آخر أعماله بعنوان «اتدلع»

وكان قد طرح أوكا أغنية بعنوان «اتدلع 1991» والتي صورها على طريقة الفيديو كليب وحققت نجاح من حيث المشاهدات على موقع الفيديوهات "يوتيوب" وهى من كلمات وتوزيع أوكا ألحان بينو، وتدور فكرة الاغنية فى إطار عام 1991، تحت إشراف زوجته المطربة مي كساب، مدير تصوير فيدريكو كورنو، والكليب من إخراج يحيي علاء.

مي كساب في مسلسل «فارس بلا جواز»

فيما شاركت مي كساب في موسم رمضان المنصرم بمسلسل «فارس بلا جواز»، تأليف فداء الشندويلى وإخراج معتز حسام، بطولة مصطفى قمر، محمد ثروت وطارق عبد العزيز وسليمان عيد وطارق الإبيارى ومحمد طعيمة، وعدد من الممثلين الشباب منهم مصطفى حمزة ومحمد ويوسف وراندا عبد السلام ومغاورى، إضافة إلى شيرى عادل وندا موسى وبشرى وديما بياعة وفاطمة عادل.