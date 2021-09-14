/650182/هاني-سعيد-دائما-ما-كان-يصف-إيهاب-جلال-بأنه-المدرب-الأفضل-في-مصر

أقام نادي بيراميدز مؤتمراً صحفيا منذ لحظات للإعلان عن تعاقدة مع المدير الفني إيهاب جلال لقيادة الفريق السماوي في الموسم المقبل.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

عمرو بسيوني: إيهاب جلال هو افضل مدرب في مصر وترك بصمه ونتائج في كل الفرق التي عمل بها فخورين بالتعاقد معه ونحلم بالحصول على اول بطوله معه”.

وتابع:”تعاقدنا مع المدرب المصري يوضح ثقه ملاك النادي في المدرب المصري وواصل نتنافس علي اربعه بطولات ونسعي لتحقيقهما جميعا”.

ووأصل:” : المفاوضات كانت سريعه مع إيهاب جلال ،لم يكن عرضنا الوحيد بالنسبه لإيهاب جلال ومنذ أن اتخذنا القرار بالتعاقد مع مدرب مصري اخترنا ايهاب جلال”.

وتوصل مسؤولو نادي بيراميدز لاتفاق مع إيهاب جلال المدير الفني السابق لفريق الإسماعيلي لتولي تدريب الفريق خلال الفترة الحالية خلفا لليوناني تاكيس جونياس الذي وجه له مسؤولو بيراميدز الشكر.

أرقام ايهاب جلال مع الإسماعيلي

وكان إيهاب جلال قاد الإسماعيلي للبقاء في الدوري بعد بداية ضعيف للفريق للمسابقة، وقاد الفريق في 19 مباراة، فاز في 9 مباريات، وخسر ثلاث مباريات، وتعادل في سبع مباريات.

وكان جلال مرشح في الوقت ذاته لقيادة المنتخب الوطني قبل أن يتم التراجع عن الأمر والتعاقد مع البرتغالي كارلوس كيروش لتدريب الفراعنة.

ونجحت إدارة الإسماعيلي في إبرام سلسلة من الصفقات القوية في الفترة الأخيرة لتلبية طلبات إيهاب جلال واستمراره مع الفريق.

واحدة ببطولة كأس مصر

وفاز الإسماعيلى خلال تلك المواجهات فى 8 مباريات، وخسر فى ثلاثة فقط ولم يحقق أى تعادل.

وسجل لاعبو الدراويش خلال تلك المباريات 21 هدفاً بينما إستقبلت شباك الفريق 11 هدفاً.

كما حافظ محمد فوزى حارس الفريق الأساسى على شباكه نظيفة فى 3 مباريات.

واستطاع الإسماعيلى تحقيق فوزاً عريضاً على فريق سموحة السكندرى فى الجولة السابقة ببطولة الدورى العام المصرى.

حين فاز عليه بثلاثية نظيفة أحرزها مهاجمو الفريق الثلاثة بينسون شيلونجو وفخر الدين بن يوسف وشكرى نجيب.

يذكر أن هداف الدراويش هذا الموسم هو المهاجم التونسى فخر الدين بن يوسف برصيد 9 أهداف