/650183/مرثا-محروس-إطلاق-تقرير-التنمية-البشرية-يؤكد الخطة-التنموية-المصرية-لبناء-جمهورية-جديدة

دوت الخليج

وأضافت أننا نشهد انجازات سوف يدونها التاريخ في ظل فتح ملفات لبناء جمهورية جديدة من تنفيذ مشروعات وتحريك العجلة الاقتصادية خاصة بعد جائحة كورونا كما أكدت أن مصر تمكنت نوعا ما من الحفاظ علي خطوتها الإيجابية الناجحة في التنمية الشاملة لرؤية مصر ٢٠٣٠.

وشددت علي دور المرأة الفعال في عجلة التنمية المستدامة وأعربت عن سعادتها بتمكين دور المرأة المصرية في المشاركة بكافة المجالات وجعلها شريكة متساوية في تحقيق التنمية، مما هذا يعزز من حقوقها وحمايتها من اي تعدي ونوهت أيضا أن الخطوات التي يستعرضها التقرير من الخدمات العامة والتحول الرقمي والحفاظ علي البيئية الحيوية يجعلنا نشاهد الخطة التنموية بشكل سليم واختتمت أن كل هذه المحاور سوف نجني ثمار نجاحها قريبا.

مرثا محروس: إطلاق تقرير التنمية البشرية يؤكد الخطة التنموية المصرية لبناء جمهورية جديدة

هذا وشاركت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، في منتدى مجموعة العشرين لحوار الأديان، الذي إنعقد في الفترة من 12 إلى13 سبتمبر الجاري، في مدينة بولونيا الإيطالية، وذلك ضمن وفد البرلمان الدولي للتسامح والسلام ممثلاً عن البرلمان المصري وألقت مرثا كلمة في الجلسة الافتتاحية تحدثت فيها عن دور الدولة المصرية في نشر السلام وإطلاق مصر " الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان"، موضحةً أنها أول استراتيجية ذاتية متكاملة طويلة الأمد في مصر تعزز من قيم المواطنة واحترام وقبول الآخر متوافقةً مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.