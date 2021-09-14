وكيل دينية الشيوخ: تقرير التنمية البشرية بمثابة اعتراف دولي بجهود مصر التنموية خلال الفترة الماضية

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ثمن النائب نادر نسيم، وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، بإطلاق تقرير التنمية البشرية لمصر لعام ٢٠٢١، بعد انقطاع إصداره 10 أعوام، مؤكدا أنه بمثابة اعتراف دولي من الخبراء والمنظمات الدولية، ومكاتب الأمم المتحدة المختلفة، بالانجازات التي حققتها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية فى كل المجالات ، فى ظل توجيهات الرئيس السيسي، إضافة إلى انتشار جائحة فيروس كورونا وتسببه فى انهيار العديد منم اقتصاديات العالم.
دوت الخليج يرصد تعليق نادر نسين على تقرير التنمية البشرية مصر 2021
تقرير التنمية البشرية مصر 2021
وأشار النائب نادر نسيم، عضو مجلس الشيوخ، إلى ما تحمله الشعب المصري بسبب برنامج الإصلاح الاقتصادي، للنهوض من الأزمة الاقتصادية التي أعقبت الثورات ، ومكافحة الارهاب، مثمنا إهداء الرئيس السيسي التقرير للمصريين، كامكافأة على تحملهم لتبعات الاصلاح الاقتصادي من أجل بناء الدولة المصرية وتحقيق أمنية الجمهورية الجديدة، مشيرا إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي بدأ يؤتي ثماره من خلال المشروعات القومية الكبرى وكذلك زيادة مظلة الحماية الاجتماعية لملايين المصريين.
هذا وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ان تقرير التنمية البشرية يعكس ما تقوم به الدولة من جهود تنموية شاملة وعميقة تمتد لجميع نواحي الحياة في مصر، كما يتناول بالشرح البيانات الدقيقة والمفصلة لتلك الجهود والانجازات خلال السنوات الماضية الأمر الذي يدعم قدرات الرصد والتحليل ودقة المؤشرات التي تصدر عن المؤسسات المتخصصة العالمية فيما يتعلق بعملية التنمية في مصر.
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