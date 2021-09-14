/650185/إيهاب-جلال-تعاقدي-مع-بيراميدز-يتيح-التتويج-ب-٤-بطولات

أقام نادي بيراميدز مؤتمراً صحفيا منذ لحظات للإعلان عن تعاقدة مع المدير الفني إيهاب جلال لقيادة الفريق السماوي في الموسم المقبل.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال:” إيهاب جلال كلمته قائلا اشكر المهندس ممدوح عيد علي تفاوضه معي وكانت مفاوضات سريعه جدا اشكر تاكيس جونياس وهذه هي سنه الحياة”.

واضاف:” وجودي في بيراميدز ينشئ لدينا طموح جديد وهوا المنافسة علي اربعه بطولات الموسم المقبل”.

ووأصل:” ايهاب جلال عن طموحه مع بيراميدز: نتمني التوفيق من الله وأن نلعب علي الفوز بجميع المباريات”.

وأردف:” لدينا افضل حراس في مصر ولن نتعاقد مع حراس جدد”.

قال إيهاب جلال المدير الفني لفريق نادي بيراميدز إن فترة الإعداد لن تكون كبيرة خاصة وأن الفريق مرتبط بمباريات هامة في كأس مصر وستكون البداية أمام سموحة يوم ٢٥ سبتمبر الجاري بالسويس، والجهاز الفني سيعمل على تجهيز اللاعبين سريعا، ومن الجيد أن المجموعة الدولية عادت مؤخرا وهناك خطة إعداد سريعة ومكثفة وضعها الجهاز الفني استعدادا للمرحلة المقبلة ومواجهات كأس مصر وكأس الكونفدرالية الأفريقية وبطولة الدوري الممتاز.

أشار إيهاب جلال إلى أن المدير الفني قرر الدخول في معسكر مغلق لمدة أسبوع بداية من الأربعاء في الإسكندرية يخوض خلاله الفريق التدريبات بصورة يومية وعلى فترتين لرفع معدلات اللياقة البدنية مع خوض مباراة ودية يوم السبت المقبل، جار الاتفاق على طرفها، أملا في أن يكون الفريق في أفضل صورة فنية وبدنية قبل خوض مواجهة سموحة الهامة.

شدد على أن الفريق سيعود إلى القاهرة قبل مباراة سموحة في كأس مصر بثلاثة أيام على أمل أن يكون الفريق مستعدا بأفضل صورة ممكنة.

وعن سبب الرحيل عن الإسماعيلي:” وجدنا أننا ادينا واجبنا في الاسماعيلي ونجحنا في تأدية المطلوب نادي الإسماعيلي بيتي ومن الممكن أن اساعده في أي وقت”.

وعن الفرق بين الأندية الجماهيرية وغير الجماهيريه: في مصر لابد أن تحفز نفسك مع الانديه الغير جماهيرية بينما الانديه الجماهيرية هي من تضع عليك الضغوط وتطلب منك الكثير والفوز بالبطولات

وأضاف بدأنا تجهيز اللاعبين ونتمني أن نكون جاهزين لمباراة يوم 25.