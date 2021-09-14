/650186/رئيس-رياضة-البرلمان-تقرير-التنمية-البشرية-شهادة-دولية-محايدة-تعكس-انجازات-الدولة-المصرية

قال الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، ان تقرير التنمية البشرية في مصر 2021 فخر لجميع المصريين باعتباره صادر عن جهة دولية محايدة وليست جهة حكومية وهو ما يعكس الانجازات الكبيرة التي تحققت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

دوت الخليج يرصد تعليق محمود حسين بشأن اصدار تقرير التنمية البشرية 2021

وأكد رئيس لجنة الشباب ، الذي حضر فاعلية اطلاق تقرير التنمية البشرية ، في تصريحات للمحررين البرلمانين اليوم الثلاثاء ، إن أهمية التقرير تأتي ايضا أنه جاء بعد انقطاع دام 10 سنوات ليؤكد التزام مصر بنهج تنموي يضع الإنسان في قلب التنمية حيث يعد ذلك التقرير هو الـ 12 منذ عام 1994، مشيدًا بتهنئة الرئيسي عبدالفتاح السيسي للمصريين على تحملهم وصبرهم على التحديات التى جعلت تقرير التنمية البشرية يخرج بهذا الشكل.

تقرير التنمية البشرية مصر2021

واوضح رئيس لجنة الشباب ان ذلك التقرير يعكس ما تقوم به الدولة من جهود تنموية شاملة وعميقة تمتد لجميع نواحي الحياة في مصر، كما يتناول بالشرح البيانات الدقيقة والمفصلة لتلك الجهود والانجازات خلال السنوات الماضية، الأمر الذي يدعم قدرات الرصد والتحليل ودقة المؤشرات التي تصدر عن المؤسسات المتخصصة العالمية فيما يتعلق بعملية التنمية في مصر.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قال خلال كلمته اليوم " تقرير التنمية البشرية فى مصر 2021 شهادة للشعب المصري وأهنئ المعنيين به".

شدد الرئيس السيسي قائلًا: ليس لدينا معسكرات للاجئين فى مصر بل لدينا مواطنون ونقدم لهم ما نستطيع من خدمات لحوالى ٥ أو ٦ ملايين لاجئ، مشيرًا إلى أن هذا العدد بحجم دولتين أو ثلاث لها ميزانيتها وإنفاقها.