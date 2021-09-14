/650187/مي-حلمي-توجه-رسالة-لشريك-حياتها-الجديد-مسيطرة

خرجت مذيعة الكورة المصرية مي حلمي لتثير حولها الجدل من جديد، حيث وجهت رسالة ساخرة لخطيبها وحبيبها الغير معلوم هويته حتى الآن.

دوت الخليج يرصد تفاصيل رسالة الإعلامية مي حلمي لشريكها الجديد.

مي حلمي تستعرض جسدها في أحدث ظهور

نشرت حلمي مقطع فيديو جديد عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، استعرضت فيه تفاصيل جسمها من أمام المرأة على أنغام أغنية «مسيطرة».

وعلقت على الصورة بشكل ساخر قائلة: "مسيطرة اه، أنت ميقدرش عليك إلا ربنا ياللي في بالي.. بنكش الحب على الصبح بس".

آخر تطورات أزمة مي حلمي مع أحمد صالح بعد إحالتها للتحقيق

ومن ناحية أخرى، كشفت عبير الشيخ، رئيس مجلس إدارة قناة الحدث اليوم أخر تطورات واقعة الإعلامية مي حلمي الشهيرة بمذيعة الراديو، بعد إحالتها للتحقيق ووقف برنامجها التي تقدمه على القناة بعنوان “الحكم”، نتيجة تطاولها على كابتن أحمد صالح، لاعب الزمالك السابق.

قالت عبير صبري خلال لقائها مع برنامج “MBC Trending”، أن الإعلامية مي حلمي خضعت إلى التحقيق معها على خلفية الحديث بشكل غير لائق مع الكابتن أحمد صالح لاعب الزمالك الأسبق، مشيرًة إلى أن القناة أرسلت نتيجة التحقيقات إلى نقابة الِإعلاميين لإصدار القرار المُناسب، وحسم مصيرها حول مدى قانونية مُمارستها لمهنة المُذيعة.

وأكدت رئيس مجلس إدارة قناة الحدث اليوم أن قرار وقف مي حلمي وبرنامج "الحكم" صدر فور انتهاء فقرة أحمد صالح لاعب الزمالك السابق، مشيرة إلى أن المسئولين بالقناة حرصوا على مقابلة "صالح" قبل مغادرته لمقر القناة والاعتذار له في جلسة استمرت حتى الفجر، مشيرة الى أن القناة حرصت على الاعتذار بشكل علني إلى أحمد صالح بعد استضافته عبر الهاتف في اليوم التالي في برنامج "حضرة المواطن" للإعلامي سيد علي، وأجرى مالك القناة مداخلة هاتفية معه للتأكيد على رفض ما حدث أثناء مقابلته مع مي حلمي، واعتذار إدارة القناة له، مؤكدة أن احترام الضيوف واجب، وأن القناة ترحب باستضافة أحمد صالح في برامجها.

أزمة مي حلمي مع أحمد صالح

الجدير بالذكر أنه تحدثت مي حلمي، خلال البرنامج مع أحمد صالح، بشكل وجده غير لائق، حيث وجهت له العديد من الأسئلة حول ما فعله شيكابالا أثناء الاحتفال بلقب الدوري، وسب جمهور الأهلي، مما أثار غضب أحمد صالح، ودفعه لعدم استكمال الحلقة والانسحاب على الهواء.

وبناءا على ذلك أصدرت قناة الحديث اليوم المسؤولة عن بث برنامج الحكم التي تقدمه الإعلامية مي حلمي، قرار بإيقاف البرنامج وإحالتها للتحقيق لما تسبب به من إساء لكابتن أحمد صالح لاعب نادي الزمالك السابق.

وجاء البيان التي أصدرته القناة على النحو الأتي: “بناءً علي ما تم رصده من قبًل المرصد الخاص بالقناه بحلقة الإعلامية مي أمس السبت الموافق 28 أغسطس 2021 وما بدر منها تجاه ضيف البرنامج، والتعامل معه بما يخالف الأصول والأكواد الإعلاميه وميثاق الشرف الإعلامي، لذلك قررنا

-أولا: إحالة الإعلاميه مي حلمي للتحقيق

- ثانيًا: إيقاف برنامج الحكم علي شاشة قناة الحدث اليوم لحين انتهاء التحقيق

- ثالثًا: علي السيد المدير التنفيذي أعمال نص القرار من الان.