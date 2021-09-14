/650190/نورا-علي-تقرير-التنمية-البشرية-في-مصر-خطوة-تاريخية-ومرأة-لانجازات-الدولة-التنموية

اكدت النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، ان اطلاق فعاليات تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعام الحالي ٢٠٢١ ،بحضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي خطوة تاريخية هامة وبمثابة مرآة تعكس جهود الدولة التنموية، ومسيرة الكفاح التي نتجت عنها الإنجازات الضخمة التي تحققت على أرض الجمهورية الجديدة منذ أن تولى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى المسئولية، وقاد عجلة التعمير والبناء والنهضة ، مؤكدة أن هذا التقرير لها أهميته لأنه يتناول بالشرح الدقيق للجهود والانجازات خلال السنوات الماضية، الذي يوضح معه قدرة مصر علي الرصد والتحليل ودقة المؤشرات التي تصدر عن المؤسسات المتخصصة العالمية فيما يتعلق بعملية التنمية في مصر.

دوت الخليج يرصد تعليق نورا علي على اطلاق تقرير التنمية البشرية مصر2021

تقرير التنمية البشرية مصر2021

وقالت النائبة نورا على أن إطلاق تقرير التنمية البشرية بعد توقف حوالي 10سنوات بداية انطلاقة جديدة تؤكد أن الدولة المصرية قادرة على تجاوز العديد من التحديات ووضعها الآن ممتاز يجعلها أكثر انفتاحاً على المؤسسات الدولية وتتعامل بشفافية في جميع الإجراءات وفقاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، كما أن هذا التقرير يساهم بشكل كبير فى تعزيز التنمية البشرية والاستثمار والإصلاح الاقتصادي ، ويعزز من قوتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والثقافية والبيئية.

الاصلاح الاقتصادي

وأضافت رئيس لجنة السياحة بالنواب أن مصر حققت إنجاز كبير بالنسبة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى خلال الفترة الماضة وكانت محل إشادة العالم ، وكان لذلك آثار إيجابية قوية في خفض نسبة البطالة والتضخم وزيادة الناتج المحلى وخفض عجز الموازنة ، مضيفة أن الدولة المصرية أطلقت العديد من المبادرات والدعم المباشر والحماية الاجتماعية لصالح قطاع كبير من المواطنين.

وأشارت النائبة نورا على أن تقرير التنمية البشرية الجديد جاء شامل كافة جوانب التنمية ليلقي الضوء على جودة التنمية البشرية واستدامتها، وإلى كيفية تأثير أوجه عدم المساواة الاجتماعية والنوع الاجتماعي والأداء البيئي على الدولة.