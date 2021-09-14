الكنيسة الأسقفية بمصر تحذر من استغلال اسمها فى قضايا أحوال شخصية

جدة - نرمين السيد - حذرت الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية فى مصر من استغلال اسمها والزج به فى قضايا أحوال شخصية لا تخص رعاياها من قريب أو من بعيد وذلك من خلال جهة تطلق على نفسها "الكنيسة الأسقفية المستقيمة الإنجيلية الأمريكية " تعمل على الزج باسم الكنيسة الأسقفية فى بعض الأوراق الثبوتية التى تخص قضايا الطلاق وتصاريح الزواج الثانى.





من جانبه شدد الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية إن تلك الجهة المجهولة لا تتبع الكنيسة الأسقفية نهائيا لافتا إلى إن مجلس كنائس مصر سبق وأن حذر منها فى بيان رسمى قبل عامين. وأوضح فوزى فى بيان له اليوم إن الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية أحد الكنائس الخمسة الأعضاء بمجلس كنائس مصر مع الكنيسة الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية وكنيسة الروم الأرثوذكس بينما لا يتمتع الكيان الذى يطلق على نفسه اسم " الكنيسة الأسقفية المستقيمة الإنجيلية الأمريكية " بأى صفة قانونية تعتد بها الجهات القضائية. فيما كلف رئيس الأساقفة، فؤاد رشدى المستشار القانونى للكنيسة الأسقفية بمصر باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحماية الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية من مثل هذا التلاعب بالشكل الذى يضمن لها حقوقها ويحفظ لها مكانتها أمام المؤسسات المعنية

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