انطلاق عمومية محكمة النقض لتوزيع العمل للعام القضائى 2021- 2022

جدة - نرمين السيد - وافتتحت الجمعية بقراءة الفاتحة والوقوف حددًا على أرواح نواب وقضاة المحكمة الذين اختارهم الله سبحانه وتعالى إلى جواره فى عليين.

كما هنأ رئيس الجمهورية، ورئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية، ورؤساء الهيئات القضائية، ونواب وقضاة المحكمة، وقضاة مصر، وجيش مصر المغوار، ورجال الشرطة البواسل، والأطباء ومعاونيهم، فيما يبذلونه من تضحيات وما يقدموه من أرواح شهداء للوطن الحبيب.

ورحب بالزملاء الجدد متمنياً لهم التوفيق والسداد، كما نسبة الفصل فى الطعون عن العام المنصرم والتى تمثل نسبة 89.8% فى الطعون الجنائية، ونسبة 94% فى الطعون المدنية من المعروض أمامها.

وأثنى على قضاة المحكمة فيما بذلوه من جهد ورؤساء إدارات ومراكز المحكمة بمختلف أنواعها شاكراً الجهد المبذول فى إنجاز القضايا وتيسير العمل عليها مع استمرار مجلس القضاء الأعلى على نحوه فى صون ورعاية مصالح القضاة، وأعضاء النيابة العامة فى كل شأن من شؤونهم لضمان استقلال القضاء وإرساء القسط بين أفراد المجتمع فى كل ربوع وطننا الحبيب، داعيًا الله أن يحفظ مصرنا الغالية وشعبها ورئيسها من كل مكروه وسوء.