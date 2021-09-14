احذروا الموجة الرابعة لكورونا.. العدوى تصيب عائلات بأكملها.. فيديو

ارتفاع متواصل فى أعداد الإصابات بفيروس كورونا فى الموجة الرابعة التى تشهدها مصر حاليًا، بعدما اقتربت من حاجز الـ500 حالة يوميا، إذ أعلنت وزارة الصحة الإثنين تسجيل 491 إصابة جديدة ووفاة 14 حالة.

الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، كشف أن زيادة الإصابات فى الموجة الرابعة ستستمر لمدة شهر ونصف حتى تصل للذروة، ومن ثم تنخفض مرة أخرى.

وأوضح الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية فى تصريحات تليفزيونية، أن العدوى فى هذه الموجة تصيب عائلات بأكملها وأكد أنه حتى الآن لم يعلن عن وفيات بين الأطفال بكورونا وغالبية الحالات الخطرة كانت بين فئات عمرية كبيرة

وشدد مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية على أن وضع وباء كورونا فى مصر عادى وكما كان فى الموجات السابقة، لافتًا إلى ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية.