رونالدو يفتتح أهداف مانشستر يونايتد ضد يونج بويز بدورى الأبطال فى الدقيقة 13

أحرز النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزى الهدف الأول في شباك يونج بويز السويسرى، بالدقيقة 13 من زمن المباراة المقامة بينهما حاليا على ملعب "سويس وانكدورف"، ضمن منافسات الجولة الأولي للمجموعة السادسة من مسابقة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2021-2022، لتصبح النتيجة تقدم مان يونايتد 1-0.

وتواجد النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو على رأس تشكيل مان يونايتد في مواجهة الليلة، حيث يسجل الدون ظهوره الأول بقميص الشياطين الحمر في دوري أبطال أوروبا عقب عودته إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة قادما من يوفنتوس الإيطالى.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد ضد يونج بويز، كالتالى..

في حراسة المرمى: دي خيا

خط الدفاع: ليندلوف، هاري ماجواير، لوك شو، وان بيساكا

خط الوسط: بول بوجبا، برونو فرنانديز، فريد

خط الهجوم: جادون سانشو، كريستيانو رونالدو، فان دى بيك

ويتسلح مانشستر يونايتد في مباراة اليوم بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا برصيد 134 هدفاً، بعد أن عاد إلى أحضان الشياطين الحمر في الموسم الحالي.

وكان رونالدو قاد مان يونايتد لتحقيق انتصار كبير على نظيره نيوكاسل يونايتد، بنتيجة 4-1، فى المباراة التى جمعتهما على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويسعى مانشستر يونايتد لتحقيق الفوز لضمان المنافسة على الصعود إلى ثمن النهائي أمام الثنائي العنيد فياريال وأتالانتا المنافسين معه ضمن منافسات المجموعة واللذان يلتقيان اليوم أيضأ.

كان مانشستر يونايتد وقع فى مجموعة واحدة مع فياريال، الذي انتزع منه لقب الدوري الأوروبي الموسم الماضي 2020-2021، بركلات الترجيح.

ونجح مان يونايتد في تحقيق الفوز على يونج بويز، في المواجهتين التي جمعتهما في دوري أبطال أوروبا بالفترة الماضية، حيث يعد لقاء الغد المواجهة الثالثة بين الفريقين وجها لوجه.

وتقابل مانشستر يونايتد مع يونج بويز في دور المجموعات أيضًا عام 2018، حيث حقق الفوز في المباراة الأولى في سويسرا، بثلاثة أهداف دون رد سجلها بول بوجبا (هدفين) وأنتوني مارسيال.

كما نجح الشياطين الحمر في الفوز على الفريق السويسرى في المباراة الثانية في "أولد ترافورد"، بهدف حمل توقيع مروان فيلايني.