/650192/علاء-قريطم-تقرير-التنمية-البشرية-للأمم-المتحدة دليل-علي-الانجازات-والاتجاه-نحو-الجمهورية-الجديدة

أكد النائب علاء قريطم، عضو مجلس النواب، أن اطلاق تقرير الامم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعام الحالي ٢٠٢١،تحت عنوان « التنمية حق للجميع..مصر المسيرة والمسار»، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعكس ما تقوم به الدولة من جهود تنموية شاملة وعميقة تمتد لجميع نواحي الحياة في مصر، بالإضافة إلي أنه يتناول تفصيلاً البيانات الدقيقة والمفصلة لتلك الجهود والانجازات خلال السنوات الماضية والتي تحققت علي أرض الواقع.

دوت الخليج يرصد تعليق على قريطم على اصدار تقرير التنمية البشرية مصر2021

التنمية البشرية مصر 2021

و أكد قريطم في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، أن الشهادات الدولية لممثلي برنامج الأمم المتحدة للتنمية الدوليين هي شهادات نجاح جديدة لمصر وقدرتها على التغلب على التحديات والصعوبات التنموية خلال السنوات القليلة الصعبة الفائتة.

جائحة فيروس كورونا

وعن ما تتضمنه التقرير من شفافية عالية في المعلومات لافت النائب علاء قريطم، إلى حرص الدولة المصرية في توفير كافة البيانات والمعلومات وهو ما دفع كل مؤسسات الدولة للإشادة بمصر وجهودها في الفترة الأخيرة، وفي مقدمتها برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي عملت عليه الدولة المصرية في ظل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والصحية التي عانت منها معظم دول العالم في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأشاد عضو مجلس النواب، بحديث الرئيس السيسي عن المصريين والتي أشاد خلالها بالجهود التي يبذلونها من أجل التنمية وما تقوم به الدولة المصرية من مشروعات تنموية وقومية ومبادرات يتم من خلالها توفير الحياة الكريمة للشعب المصري العظيم ونحن علي اعتاب الجمهورية الجديدة، داعيا المولى عز وجل أن يحفظ مصر شعبًا وقيادة حكيمة وحكومة.