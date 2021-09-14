/650194/صلاح-عبد-الله-يتبرأ-من-أدواره-الشريرة-مثلتها-ولكنها-لا-تمثلني

رغب الفنان القدير صلاح عبد الله في التأكيد على أن الشخصيات الشريرة التي جسدها طوال مسيرته الفنية لا تمثله بالمرة، بل أنه يمثلها فقط على شاشات التليفزيون المصري.

دوت الخليج يرصد تعليق الفنان القدير صلاح عبد الله على أدواره الشريرة بمسيرته الفنية.

نشر عبد الله صورة مجمعة للأدوار الشريرة التي لعبها خلال مسيرته الفنية عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، وعلق عليها قائلًا: "هذه الشخصيات الشريرة واللي آخرها ماهر في شقة ستة مثلتها آه وآه مثلتها، ولكنها لا تمثلنى والله، والله لا تمثلنى.. ولا هه؟! هههه".

صلاح عبد الله يتألق في مسلسل شقة 6

يعرض حاليًا للفنان صلاح عبد الله مسلسل «شقة 6» بطولة روبى، أحمد حاتم، هانى عادل، صلاح عبد الله، محمود البزاوى، الفنانة السعودية هيا فياض، حمزة العيلى وملك قورة، السيناريو والحوار رفيق القاضى، سعاد القاضى، محمود وحيد، نبيل شعيب، إخراج محمود كامل.

أحداث مسلسل شقة 6

وتدور أحداث المسلسل في 15 حلقة حول شقة رقم 6 داخل إحدى العمارات التى تعيش فيها روبي مع جيرانها، ويفاجأ جميع سكان العمارة بأجواء مرعبة تحدث داخل هذه الشقة، لتبدأ المفاجآت والأحداث المثيرة والمشوقة التى يعيشها الجيران.

شخصية صلاح عبد الله بفيلم ميني بار

ويشارك صلاح عبد الله في فيلم «ميني بار» الذي انطلق تصويره مؤخرًا، ويجسد عبد الله ضمن أحداثه شخصية يدعى "حجاج" يعمل مدير ملهى ليلى لأحد الأماكن السياحية المرخصة التى تجلب الزائرين العرب لديها لمشاهدة الفقرات الفنية وتقدم على هذا المسرح الغنائى الإستعراضى.

فيلم «مينى بار» يتضمن كوكبة ونخبة من النجوم ويعد أبرزهم نضال الشافعى، مدحت تيخا، أمينة، منه فضالى، راندا البحيرى، محمد أتوكا، طاهر أبو ليلة، علاء مرسى، حسن عبد الفتاح، روان فؤاد، ياسر الزنكلونى، محمود فارس، علاء زينهم، صبرى عبد المنعم، إبراهيم المصرى، إبرام سمير، ماجد إسكندر، الكابتن لوشا، المطرب العراقى محمد السالم، بسام كارم، مارى وجيه، محمد السنى وآخرين