تقرير التنمية البشرية لمصر 2021.. هكذا حفظ المصريون حقهم فى التنمية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك وفقا لتقرير التنمية البشرية فى مصر 2021، والذى أطلقه اليوم برنامج الأمم المتحدة الإنمائى ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى مصر تحت عنوان "التنمية حق للجميع: مصر المسيرة والمسار" بتشريف ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية.

الإنسان هو المحرك لعجلة التنمية

وقالت رندة أبو الحسن، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر: "يأتى التقرير الذى نطلقه اليوم ليجدد ويؤكد التزام مصر بالنهج التنموى الذى يضع البشر فى قلب عمليات التنمية ويركز على الإنسان كمحرك لعجلة التنمية والمستفيد الأول من إنجازاتها".

وأضافت: "هذا هو نهج التنمية البشرية الذى أسس له تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية دوليا على مدى الأعوام الثلاثين الماضية وأصبح اليوم هى المرجع الأساسى ذو المصداقية الأعلى حول التنمية الذى تعتمده كل بلدان العالم وتؤسس عليه عملها فى التخطيط وصياغة السياسات التنموية".

التقرير رقم 12

التقرير يعتبر هو الثانى عشر فى سلسلة تقارير التنمية البشرية الوطنية، التى دأبت مصر على إصدارها منذ العام 1994، ويأتى بعد توقف دام عشر سنوات منذ آخر إصدار فى عام 2010.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن استراتيجية التنمية المستدامة: "رؤية مصر 2030"، تهدف بالأساس إلى تحسين جودة الحياة للمواطن المصرى، انطلاقا من إيمان يقين بأن الإنسان هو الفاعل الرئيس فى تحقيق التنمية، وهو أيضا غايتها المنشودة.

وأضافت: "لذلك حرصت الدولة المصرية على تكثيف الاستثمار فى البشر، والإقدام على إصلاحات جادة، وتنفيذ مشروعات ومبادرات تنموية كبرى فى قطاعات التعليم والصحة والإسكان والمرافق، لتوفير السكن اللائق والحياة الكريمة للمصريين، مع إيلاء أهمية قصوى، لتمكين الشباب والمرأة سياسيا، واقتصاديا، واجتماعيا، فى إطار توجه أعم وأشمل لضمان حقوق الإنسان، وفى مقدمتها الحق فى التنمية".

الاستثمار فى رأس المال البشرى

يتخذ التقرير من إعلان مفهوم "الحق فى التنمية" الذى توافقت حوله الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة عام 1986 إطارا فكريا ليناقش المحاور الأساسية لسعى مصر لكفالة هذا الحق لشعبها بما يشمل الاستثمار فى رأس المال البشرى، وتعزيز الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، وتعزيز الاستدامة البيئية، وتمكين المرأة، وتعزيز الحوكمة.

وفى رسالة مسجلة حرص على المشاركة بها فى الإطلاق، هنأ آخيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، مصر على ما حققته من إنجازات كبيرة فى مجالات التنمية الرئيسية.

وقال: "يأتى التقرير فى منعطف مهم إذ يواجه مجتمعنا الدولى فى جميع أنحاء العالم تحديات كعظيمة جراء جائحة كوفيد-19 التى ارتفعت بسببها معدلات الفقر وزادت أوجه عدم المساواة ما أدى إلى تراجع التنمية البشرية عالميا لأول مرة منذ عام 1990." وأضاف "هذه الحقائق القاسية تواجهها مصر مثلها مثل بقية العالم. ولكن يجدر بالذكر أن مصر نجحت رغم تلك الظروف فى الحفاظ على نمو اقتصادى إيجابى بسبب تبنيها لإصلاحات اقتصادية جريئة".

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، شهد اليوم الثلاثاء، إطلاق فعالية تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية فى مصر للعام الحالى 2021.

عكس جهود الدولة التنموية الشاملة والعميقة

وأعلن السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن تقرير التنمية البشرية يعكس جهود الدولة التنموية الشاملة والعميقة، التى تمتد لجميع نواحى الحياة فى مصر.

وقالت إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة فى مصر، خلال كلمتها فى الفعالية، إن التقرير يأتى فى ظل أزمة جائحة انتشار فيروس كورونا، فرغم كل التحديات التى واجهتها كل دول العالم، إلا أن مصر كانت من أكثر الدول نشاطا فى اتخاذ تدابير احترازية لحماية المواطنين من تداعيات الجائحة مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادى، وحماية اللاجئين لديها.

إطلاق منصة حقائق وأرقام

كما شهد الرئيس السيسى، إطلاق منصة حقائق وأرقام، بدعم من صندوق الأمم المتحدة الإنمائى، على مواقع التواصل باللغتين العربية والإنجليزية، لتنشر رسائل تثقيفية بكل شفافية عن كيف تضع مصر سياسات التنمية والاستثمار فى البشر، وكيف تعمل الدولة فى كل شبر من أرض مصر لتحقيق الرخاء للمواطنين.

وتسلم الرئيس عبدالفتاح السيسى، تقرير التنمية البشرية فى مصر 2021، وسلم التقرير الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وراندا أبوالحسن الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن تقرير التنمية البشرية سيصدر كل عامين، متمنيًا أن يسجل التقرير المقبل خطة حياة كريمة التى رصد لها 700 مليار جنيه، مؤكدًا أن مصر مصرة على تحقيق المبادرة فى 3 سنوات وليس 10 سنوات.

وأضاف السيسى، خلال جلسة نقاشية حول تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية فى مصر 2021، أنه خلال الـ3 سنوات القادمة سيتم تحويل حياة 58 مليون مصرى، منوهًا بأن نسبة تغطية الصرف الصحى فى الريف كانت 12% ووصلت الآن إلى 38%، مؤكدًا أن الدولة مصرة على إدخال الصرف الصحى بجميع القرى بشكل يليق بالمواطنين.