عاجل.. السيسى يبحث هاتفيا مع رئيس الكونغو التعاون الثنائى بين البلدين

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال تناول التباحث حول عدد من موضوعات التعاون الثنائى بين البلدين الشقيقين، وكذلك تبادل الرؤى بشأن التطورات المتعلقة بأبرز القضايا الإفريقية ذات الاهتمام المشترك.

وقد أكد الرئيس الكونغولى اعتزاز بلاده بعلاقات التعاون الثنائى الوثيق مع مصر، التى تدعم الجهود التنموية للكونغو الديمقراطية، مؤكدا حرص بلاده على مواصلة تعزيز التبادل التجارى والعلاقات الاقتصادية مع مصر لتواكب المستوى المتميز الذى وصلت إليه العلاقات السياسية.

وأشاد الرئيس من جانبه بالنقلة النوعية التى تشهدها حاليا مجالات التعاون الثنائى مع الكونغو الديمقراطية، سواء على مستوى التنسيق والتشاور السياسى، أو فيما يتعلق بالتعاون الاقتصادى، وهو ما انعكس على التعاون الاستثمارى والتنموى بين الجانبين خاصة فى مجالات البنية التحتية والتحول الرقمى والبناء والتشييد والطاقة والمياه وغيرها.