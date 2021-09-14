بدء تطبيق منظومة استبدال مركبات التوك توك بسيارات فان بالدقهلية

جدة - نرمين السيد - بدأت محافظة الدقهلية اليوم الثلاثاء، تطبيق المرحلة الأولى لتشغيل منظومة استبدال "التوك توك"، بسيارات "الفان"، حيث يبلغ إجمالى عدد السيارات المقرر تشغيلها بالمرحلة الأولى 50 سيارة بالمدينة، ويجرى متابعة إجراءات الحصول عليهم، ومن المقرر تشغيل 5 خطوط سير لخدمة أهالى جمصة، بما يساهم فى القضاء نهائيا على مشكلات "التوك توك" بمدينة جمصة.





وأوضح رئيس مدينة جمصة ضياء عبد الحميد، فى بيان اليوم الثلاثاء، أن تشغيل المنظومة اليوم، يأتى ضمن الجهود المبذولة لرئاسة المدينة، تنفيذا لتكليفات المحافظ حيث تم بالفعل البدء فى استبدال "التوك توك" بسيارات "الفان"، موجها بمتابعة انتهاء الإجراءات للحصول على باقى السيارات المقرر تشغيلها لخدمة أهالى مدينة جمصه و15 مايو والشيخ زايد. يذكر أن محافظ الدقهلية أيمن مختار، كان قد كلف رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، بضرورة تنفيذ منظومة استبدال "التوك توك" بسيارات فان.

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