وزير العدل يشارك بالمؤتمر الدولى لمكافحة الفساد فى العراق

جدة - نرمين السيد - توجه المستشار عمر مروان وزير العدل، صباح اليوم، على رأس وفد رفيع المستوى إلى دولة العراق الشقيقة، بناءً على دعوة كريمة من وزير العدل العراقى، للمشاركة فى المؤتمر الدولى لمكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة والذى يعقد فى العاصمة العراقية بغداد على مدار يومى 15 و16 سبتمبر الجارى.





ويعقد المؤتمر الدولى لمكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة والمهربة تحت رعاية دولة رئيس الوزراء العراقى الدكتور مصطفى الكاظمى، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء العدل العرب رقم 1229 فى 26 نوفمبر 2020 الصادر فى الدورة 36. ويشارك فى المؤتمر عدد كبير من وزراء العدل العرب، والدكتور أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية، بجانب الوفد المصرى الذى يترأسه وزير العدل ومساعديه لشؤون التشريع والكسب غير المشروع. ومن المقرر، أن يترأس المستشار عمر مروان وزير العدل، حلقة نقاشية بعنوان التعاون العربى وجهود الجامعة العربية فى مكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة والمهربة. ويستهدف المؤتمر الدولى محاكاة تجارب الدول فى مكافحة ومحاربة الفساد واسترداد الأموال المهربة وجهود جامعة الدول العربية فى هذا المجال وكذا الاستفادة بهذه التجارب على الصعيد العربى والدولى. ويستعرض المؤتمر أوراق علمية حول كيفية التعاون العربى والدولى فى مجال استرداد الأموال المنهوبة والأطر التشريعية لمكافحة الفساد.

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