الاستثمار فى البشر.. العنوان الكبير لإنجازات الدولة المصرية

جدة - نرمين السيد - وفى وجود رأس المال المادى، فى أيدى الكثير من الدول، يأتى العنصر البشرى ليصنع الفارق، بين دولة متقدمة وأخرى مازالت تتخبط، فالاهتمام بالعنصر البشرى والاستثمار فيه هو الطريق الأوحد لبناء دولة قوية تستند على أساس متين وسليم، لأن البشر هم اللبنة الأولى لأى حضارة أو تقدم أو نمو.

تقرير التنمية البشرية فى مصر 2021

وهذا ما أكده تقرير التنمية البشرية فى مصر 2021، الذى أطلقه اليوم، برنامج الأمم المتحدة الإنمائى ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى مصر تحت عنوان "التنمية حق للجميع: مصر المسيرة والمسار" بتشريف ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ويرصد التقرير استثمار مصر فى تنمية رأس مالها البشرى فى مجالات التعليم والصحة والسكن اللائق. ويشير التقرير إلى تحسن مؤشرات اتاحة التعليم ما قبل الجامعى بين العامين 2010 و2020، إذ ارتفعت معدلات قيد الطلاب فى كافة مراحل التعليم وتلاشت الفجوة النوعية بين الجنسين فى مراحل التعليم ما قبل الجامعى كما توضح البيانات المفصلة لمعدلات القيد للبنين والبنات بين العامين 2010/2011 و2019/2020.

انخفاض معدلات التسرب من التعليم

وحسب التقرير انخفضت معدلات التسرب بالنسبة لمرحلة التعليم الإعدادى من 5.5٪ للبنين و4.7٪ للبنات فى عام 2010/2011 إلى 2.8% للبنين و2.6% للبنات فى 2018/2019. كما ارتفعت معدلات الانتقال من المرحلة الابتدائية إلى المرحلة الإعدادية، وكذلك معدلات الانتقال من المرحلة الإعدادية إلى المرحلة الثانوية (بشقيها العام والفنى).

كما زادت الطاقة الاستيعابية لمنظومة التعليم العالى مع افتتاح عدد من الجامعات الأهلية الجديدة وجامعات حديثة متخصصة فى التكنولوجيا.

المبادرات الصحية

كذلك تحسنت صحة المصريين بشكل عام، وأدت البرامج والمبادرات الصحية إلى زيادة معدلات الأداء الخاصة بالوحدات المكونة لمنظومة الصحة فى مصر. فقد ارتفع متوسط العمر المتوقع عند الميلاد فى مصر من 70.3 عام فى 2010 إلى نحو 71.8 عام فى 2018.

كما انخفض معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة فى مصر من 28.8 طفل إلى نحو 20.3 طفل لكل ألف مولود حى بين الأعوام 2010 و2019.

ونوه التقرير إلى وجود مجموعة من المبادرات الصحية، هى التى ساهمت فى تعزيز صحة المصريين على نحو جذرى، وخاضت مصر تجربة رائدة على المستوى العالمى فى مواجهتها فيروس الالتهاب الكبدى الوبائى - فيروس سى الذى كانت تشهد واحدا من أعلى معدلات انتشاره فى العالم، إذ نجحت فى خفض تكلفة العلاج وتقصير مدته، مما سهل من فرص إتاحته للجميع ورفع نسب الشفاء بنسبة كبيرة تجاوز 98%، من خلال الحملة القومية للقضاء على فيروس سى التى انطلقت فى عام 2014، وأسهمت فى تحقيق وفر مالى فى تكلفة العلاج يقدر بنحو 8 مليارات جنيه.

الحق فى السكن

وكانت مصر واحدة من دول العالم الرائدة التى ضمنت "الحق فى السكن" فى دستورها، وفى هذا الإطار عملت مصر على توفير سكن لائق للجميع، من خلال برامج موسعة لدعم الإسكان الاجتماعى والتطوير العمرانى، من أجل توفير سكن لائق للفئات محدودة الدخل وتطوير المناطق غير المخططة والتى تفتقر للخدمات وزيادة التغطية بخدمات مياه الشرب والصرف الصحى.

وفى عام 2014 بلغ عدد المستفيدين من برنامج الإسكان الاجتماعى حتى يونيو 2020 قرابة 312 ألف مستفيد، حصلوا على دعم نقدى من صندوق الإسكان الاجتماعى يصل إلى 4.9 مليار جنيه، وبتمويل عقارى فى حدود 30.8 مليار جنيه.

وتعتبر مصر من أوائل البلدان التى تبنت مشروع رأس المال البشرى الذى أطلقه البنك الدولى بهدف خلق طلب على الاستثمار فى العنصر البشرى باعتباره مفتاحا لتحقيق النمو العادل.

ويهدف المشروع إلى دعم البلدان فى تقوية إستراتيجياتها واستثماراتها لتعزيز رأس المال البشرى من أجل تحقيق نتائج أفضل.