جدة - نرمين السيد - التقى قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم، عبر تقنية الفيديو كونفرانس بمجمع كهنة قطاع سان فرانسيسكو بغربى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث ألقى قداسته كلمة روحية عن كيفية جعل العام القبطى الجديد سنة مقبولة أمام الله.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البابا تواضروس يلتقى كهنة سان فرانسيسكو بالفيديو كونفرانس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.