رونالدو يسجل فى 36 فريقا بـ دورى أبطال أوروبا بالتساوى مع ميسى.. فيديو

نجح النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو فى تسجيل أول أهدافه فى دورى أبطال أوروبا بعد عودته لصفوف فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة، فى مرمى مضيفه فريق يونج بويز السويسرى، والتى تجمع الفريقين حاليا ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة السادسة فى مرحلة مجموعات المسابقة.

ذكرت شبكة "أوبتا" المتخصصة فى رصد الإحصائيات أن يونج بويز، الفريق رقم 36 الذى يهز شباكه النجم البرتغالى رونالدو فى دورى الأبطال، ليعادل الرقم القياسي المسجل باسم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأحرز النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، الهدف الأول لفريق اليونايتد في شباك يونج بويز السويسرى، بالدقيقة 13.

ويخوض النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، مباراته رقم 177 في دورى أبطال أوروبا، ليعادل الرقم القياسي المسجل باسم الحارس الإسباني السابق إيكر كاسياس، كأكثر مشاركة في تاريخ المسابقة.

ويشارك صاروخ ماديرا في مباراته رقم 53 بقميص اليونايتد في دورى الأبطال، وخاض في السابق 101 مباراة مع ريال مدريد بالإضافة إلى يوفنتوس الإيطالي برصيد 23 مباراة.

ويعد رونالدو الهداف التاريخى لدورى أبطال أوروبا برصيد 134 هدفا خلال 176 مباراة خاضها في المسابقة قبل مباراة الليلة.

ويسعى مانشستر يونايتد لتحقيق الفوز لضمان المنافسة على الصعود إلى ثمن النهائي أمام الثنائي العنيد فياريال وأتالانتا المنافسين معه ضمن منافسات المجموعة واللذان يلتقيان اليوم أيضأ.وجاء تشكيل مانشستر يونايتد ضد يونج بويز، كالتالى..

في حراسة المرمى: دي خيا

خط الدفاع: ليندلوف، هاري ماجواير، لوك شو، وان بيساكا

خط الوسط: بول بوجبا، برونو فرنانديز، فريد

خط الهجوم: جادون سانشو، كريستيانو رونالدو، فان دى بيك