نتيجة تقليل الاغتراب .. مكتب التنسيق: لا تظلمات أو التماسات على النتيجة

أكد السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف على أعمال مكتب التنسيق أن لا تظلمات ولا التماسات على نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب بالنسبة للطلاب المرحلة الأولى والثانية.

واضاف السيد عطا ، أن نتيجة تقليل الاغتراب الهدف منها أن يعود الطالب النطاق الجغرافى أ ، مؤكدا أن التحويلات بمرحلة تقليل الاغتراب تتم لمرة واحدة ولا تظلمات عليها ويتم مراعاة النسبة المنصور عليها وفقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات .

وكانت وزارة التعليم العالى أعلنت صباح اليوم الثلاثاء نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الأولى والثانية لتنسيق القبول بالجامعات الحكومية وذلك على موقع التنسيق الالكترونى .

وقالت وزارة التعليم العالى إن مكتب التنسيق في استقبال طلبات تقليل الاغتراب من خلال موقع التنسيق الالكتروني علي شبكة الإنترنت في الفترة من يوم الأربعاء الموافق 8/9/2021 ولمدة خمسة أيام انتهت يوم الأحد الموافق 12/9/2021.

وأوضحت وزارة التعليم العالى ، أنه تقدم طلاب المرحلتين "الأولي والثانية "برغباتهم لتقليل الاغتراب في سهولة ويسر والتزم المكتب بشروط وقواعد القبول المنظمة لتقليل الاغتراب الصادرة من أمانة المجلس الأعلى للجامعات والنسبة المقررة والطاقة الاستيعابية لكل كلية ومعهد.