محمد صلاح يتألق فى تدريبات ليفربول قبل مواجهة ميلان فى دوري أبطال أوروبا

تألق الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الانجليزي في التدريبات الأخيرة للريدز قبل المواجهة المرتقبة أمام ميلان المقرر اقامتها في تمام الساعة التاسعة مساء غدا الأربعاء ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي.

وشارك محمد صلاح في التدريبات وظهر بصورة جيدة حيث يتوقع أن يقود تشكيل الريدز الرسمي في المباراة أمام ميلان حيث يسعى الفرعون الى التألق من جديد قارياً للحفاظ على صدارته لترتيب هدافي الفريق محلياً ودولياً خلال الموسم الحالي.

وسجل صلاح 128 هدفا وصنع 49 آخرين في 207 مباراة لعبها مع ليفربول منذ انتقاله للفريق قادما من روما صيف 2017.

وأبدي محمد صلاح سعادته البالغة بتسجيله الهدف رقم 100 له في البريميرليج، قائلا في تصريحات إعلامية: "تسجيل هذا الكم من الأهداف مع ليفربول، أمر غير اعتيادي، كنت أشارك في مركز الجناح طوال الوقت، وأعتقد أن من الصعب تحقيق مثل هذا الرقم من تسجيل الأهداف، وأنت تلعب في هذا المركز، ولكن الأمر الأكثر أهمية لي هو مساعدة الفريق على الفوز".

محمد صلاح في تدريبات ليفربول

وعن كونه من أسرع 5 لاعبين وصولا لتسجيل 100 هدف في الدوري الإنجليزي، قال محمد صلاح: "أنا سعيد للغاية، لقد سجلت 98 هدفا مع ليفربول".

ويسعى محمد صلاح للمنافسة بقوة على لقب هداف الدوري الإنجليزي هذا الموسم، ليحقق لقبه الثالث في إنجاز تاريخي، بعد موسمي 2017-2018 و2018-2019، وكان قريبا من الفوز باللقب في الموسم الماضي، لولا فوز هاري كين نجم توتنهام هوتسبير بفارق هدف وحيد.

يري الألمانى يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي ، أن نجم الريدز محمد صلاح يشبه إلى حد كبير الرجنتيني ليونيل ميسي من الناحية الجسدية كما يمكنه اللعب حتى أواخر الثلاثينات من عمره. وتألق صلاح 29 عاما مع فريق ليفربول بقيادة كلوب للموسم الخامس على التوالي ومنذ إنطلاقة الدورى الانجليزي الممتاز الموسم الحالي 2022 بالمساهمة فى 5 أهداف سجل 3 منها وصنع اثنين اخرين. وقال كلوب في المؤتمر الصحفي لمباراة فريقه مع ميلان الإيطالي : "صلاح لديه كل الإمكانيات التي تحتاجها للعب حتى أواخر الثلاثينيات، هو فقط بحاجة لأن يكون محظوظا بشأن الإصابات". محمد صلاح في تدريبات ليفربول وأضاف المدرب الألمانى :"أنا متأكد تماما أن صلاح يريد أن تستمر مسيرته الكروية بقدر ما يستطيع بسبب الطريقة التي ينظر بها لكرة القدم". وواصل كلوب: "صلاح يشبه ليونيل ميسي من الناحية الجسدية، الطول نفسه والوزن نفسه تقريبا، الأمر يتعلق بسلوكه والحفاظ على لياقته". وزاد يورجن : يمكن لصلاح البقاء بسهولة في مستواه الحالي لأربع سنوات مقبلة أو أكثر، وحتى عندما يتراجع جسدياً قليلاً، هو مثل ميسي وكريستيانو رونالدو، يمكنه التكييف وإيجاد طريقة لعب ملائمة لحالته. واختتم مدرب ليفربول حديثه عن هدافه المصري قائلا "أنا متأكد من أنه يريد أن يستغل كل يوم من حياته المهنية بشكل صحيح".

محمد صلاح في تدريبات ليفربول

محمد صلاح في تدريبات ليفربول

محمد صلاح في تدريبات ليفربول

محمد صلاح في تدريبات ليفربول

محمد صلاح في تدريبات ليفربول

محمد صلاح في تدريبات ليفربول