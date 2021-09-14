فى استجابة سريعة لمطالب الأندية.. اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة تتجه للدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية خلال 15يوما

تتجه النية داخل اللجنة الثلاثية التى تدير اتحاد كرة القدم إلى إصدار قرار بالدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية لاتحاد الكرة.
يأتي ذلك استجابة للاجتماع الساخن الذي عقد أمس بأحد فنادق القاهرة، والذي ضم 51 ناديا، يمثلون أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، وقرروا التقدم بمذكرة رسمية للجنة الثلاثية تتضمن المطالبة بعقد جمعية عمومية غير عادية خلال 15 يوما لتعديل لائحة النظام الاساسى وإجراء انتخابات مجلس إدارة اتحاد الكرة.
وكان الجمتمعون قد طالبوا أيضا بتشكيل لجنة رباعية لعرض هذه التعديلات على الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".
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