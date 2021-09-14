اتحاد الكرة يقرر تأجيل مباريات دور الـ8 وقبل النهائى لكأس مصر من أجل المنتخب

قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباريات دوري الـ 8 وقبل النهائي لبطولة كأس مصر ، وذلك لإتاحة الفرصة أمام المنتخب الوطني لإقامة معسكر إعداده لمباراتي ليبيا مبكرا .

سبق وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم، استئناف النشاط الكروي بإقامة مباراة السوبر عن الموسم الماضي بين الأهلي وطلائع الجيش يوم 21 سبتمبر الحالي.

ويقيم الاتحاد المصري لكرة القدم، مؤتمر تقديم كارلوس كيروش المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني الأول في الواحدة ظهر الخميس المقبل بقاعة المؤتمرات بمقر الاتحاد ، فيما سيعقد المدير الفني الجديد مؤتمره الصحفي الأول على هامش معسكر المنتخب الوطني استعدادًا للقاء ليبيا ضمن تصفيات المجموعة الأفريقية السادسة.

ويصل البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر، إلى القاهرة فجر غد الأربعاء قادما من موزمبيق حيث كان يقضى إجازة هناك، حيث سيتم غدا توقيع عقود تدريب منتخب مصر وبدء مهمته رسميا مع الفراعنة.

وأجل كيروش موعد وصوله لمدة 24 ساعة، حيث كان من المقرر أن يصل اليوم الثلاثاء، قبل أن تمنعه ظروف الطيران من الوصول فى الموعد المحدد.

على صعيد متصل، طلب كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر، من اتحاد الكرة انطلاق معسكر الفراعنة يوم 30 سبتمبر الجارى استعدادًا لمباراتىّ ليبيا يومى 9 و12 أكتوبر المقبل فى التصفيات المؤهلة لمونديال 2022.