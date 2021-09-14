/650196/النيابة-العامة-تامر-بإحالة-المتهمين-في-واقعة-إهانة-الممرض-للمحاكمة-الجنائية

أمر «السيد المستشار النائب العام» اليوم الثلاثاء الموافق الرابع عشر من شهر سبتمبر الجاري بإحالة ثلاثة متهمين محبوسين؛ طبيبين وموظف بمستشفى خاص، للمحاكمة الجنائية؛ لاتهامهم بالتنمر على ممرض بالقول واستعراض القوة والسيطرة عليه؛ إذ أمروه بالسجود لحيوان يملكه طبيب من المتهمين مستغلين ضعفه وسلطتهم عليه بقصد تخويفه ووضعه موضعَ السخرية والحطّ من شأنه، واعتدائهم بذلك على المبادئ والقِيَم الأسرية في المجتمع المصري، وانتهاكهم حرمة حياة المجني عليه الخاصة، ونشرهم عن طريق الشبكة المعلوماتية تصويرًا لواقعة التنمر.

النيابة العامة تامر بإحالة المتهمين في واقعة إهانة الممرض للمحاكمة الجنائية

وتابعت النيابة العامة:” مما انتهك خصوصية المجني عليه دون رضاه، واستخدامهم حسابًا خاصًّا على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بهدف ارتكاب تلك الجرائم. هذا، وقد أقامت «النيابة العامة» الدليلَ قِبَل المتهمين مما ثبت من مشاهدة مقطع تصوير واقعة التنمر وإقرار المتهمين به وبصحة ظهورهم فيه، وما ثبت من شهادة المجني عليه وشاهديْن آخريْن، وما تتضمنه إقرارات المتهمين في التحقيقات”.

هذا والتقى المستشار عزت أبو زيد رئيس هيـئة النيابة الإدارية، صباح يوم الإثنين الماضي الموافق ١٣ / ٩ / ٢٠٢١ بمدير وأعضاء إدارة التحول الرقمي بالنيابة الإدارية.

خطوات خلال المرحلة السابقة من الميكنة الشاملة للعمل بعدة محافظات

وخلال هذا اللقاء، استعرض المستشار أحمد عطوة مدير إدارة التحول الرقمي، استراتيجية التحول الرقمي بالنيابة الإدارية، وما تم من خطوات خلال المرحلة السابقة من الميكنة الشاملة للعمل بعدة محافظات شملت محافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء، فضلاً عن المستهدف في المرحلة المقبلة التي تشمل محافظات الأقصر وأسوان وجنوب سيناء لتتسع بعد ذلك لكافة محافظات الجمهورية تباعاً.